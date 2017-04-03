Бомбу в петербургском метро замаскировали под огнетушитель

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла в метро Санкт-Петербурга. Подтвердилась информация об обнаружении еще одного взрывного устройства на станции "Площадь восстания".

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, на данный момент самодельная бомба обезврежена. "Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", – добавили в ведомстве.

Взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель. Известно, что оно было начинено поражающими элементами, передает РЕН ТВ. Также специалисты уточнили, что мощность взорванной бомбы составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет телеканал "360".

Напомним, бомба сработала на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Взрывное устройство, по предварительным данным, было изготовлено кустарным способом и начинено поражающими элементами.

По предварительной информации, погибли десять человек, еще 50 пострадали. Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга официально признала взрыв в городской подземке терактом. Правоохранители работают над минимизацией последствий трагедии.

Как писали Dni.Ru, расследование происшествия было взято на особый контроль. В Санкт-Петербург вылетели специалисты антитеррористического управления ФСБ, передает Life.ru. Кроме того, на место трагедии направлена группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.