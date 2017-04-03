Эксперт назвал взрыв в метро Петербурга терактом

Взрыв в Санкт-Петербургском метрополитене является террористическим актом. Об этом заявил экс-директор НИИ Министерства обороны России, кандидат военных наук Виктор Поплавский.

Как отметил эксперт-взрывотехник, повреждения вагона позволяют говорить о том, что мощность взрыва составляла не более 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам Поплавского, само по себе это достаточно немного, однако поражающий эффект в данном случае усиливается двумя факторами: разлетающимися в стороны металлическими элементами и замкнутым пространством вагона и туннеля метрополитена.

"Почему злоумышленники стремятся совершать террористические акты именно в метрополитене? Дело в том, что именно там достигается наибольший эффект от взрыва. Вспомнить хотя бы аналогичные случаи, произошедшие в Московском метрополитене, где было достаточно большое количество жертв", – рассказал эксперт корреспонденту Dni.Ru. По его словам, в замкнутом пространстве вагона и тоннеля взрыв отражается от стен и потолка, задевая максимально возможное количество находящихся поблизости людей. Кроме того, утверждает Поплавский, приведенное в действие в петербургском метро взрывное устройство наверняка было начинено поражающими элементами, что также способствовало увеличению числа пострадавших.

Эксперт отметил, что взрыв произошел в обеденное время, а не в час пик, что позволило избежать еще большего количества жертв. "Людей в вагоне в обеденное время гораздо меньше, чем в утренние или вечерние часы пик. Если бы все случилось раньше или позже, то наверняка число погибших и пострадавших было бы гораздо больше", – сказал он.





Говоря о том, кто мог быть причастен к происшествию, взрывотехник заявил, что случившееся – наверняка дело рук запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Вы видите, какую успешную политику по борьбе с экстремизмом мы ведем в Сирии, поэтому террористы пытаются нам мстить", – отметил Поплавский.

Взрыв на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, предположительно, прогремел в 14:30. Как сообщает Life.ru, погибли десять человек. Количество пострадавших, по уточненным данным, составляет около 50 человек.



Сейчас все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. "Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", – отметили в пресс-службе питерской подземки.

По данным представителей метрополитена, в вагоне взорвался неустановленный предмет, передает РИА Новости. Устройство было начинено поражающими элементами.

