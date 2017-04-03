В петербургском метро прогремел мощный взрыв: есть жертвы

На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Как сообщает Life.ru, погибли десять человек, более 30 пострадали.

Продолжение: Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга

Были опубликованы фотографии, на которых отчетливо видны последствия ЧП.

По предварительным данным, также взрыв прогремел на станции "Технологический институт".

Как передает ТАСС, представитель регионального управления МЧС России сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. "Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место", – сказал он.

Сейчас станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. "Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", – отметили в пресс-службе питерской подземки.

По данным представителей метрополитена, в вагоне взорвался неустановленный предмет, передает РИА Новости. Устройство было начинено поражающими элементами.



