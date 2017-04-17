В Москве годовалый мальчик насмерть обварился супом

В Москве по факту гибели годовалого ребенка назначена следственная проверка. Мальчик получил множественные ожоги и скончался по пути в больницу.

Трагедия произошла поздним вечером 16 апреля. Ребенок был дома вместе со взрослыми. Мать стелила ему постель, а мальчик в это время находился около хлопотавшей на кухне бабушки. Малыш подошел к плите, открыл духовку и вскарабкался на дверцу. Конструкция накренилась, и на него опрокинулась двухлитровая кастрюля с кипящим супом.

Ребенок получил множественные ожоги. Скорая прибыла за считаные минуты, врачи тут же приступили к реанимационным мероприятиям. Несмотря на их усилия, маленький пациент скончался по пути в больницу, сообщает "Московский комсомолец". Его мать находится на третьем месяце беременности.

Отметим, что дети нередко получают ожоги по недосмотру со стороны родителей. В центре столицы пятилетняя девочка пострадала, упав с самоката на горячий асфальт. Ребенка экстренно госпитализировали. В префектуре Центрального округа Москвы отметили, что при проведении ремонта на проезжей части были выставлены все предупреждающие знаки.