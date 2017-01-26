В Сургуте школьника пытали кипятком из-за пяти тысяч рублей

В одну из больниц Сургута с серьезными травмами был доставлен воспитанник местной спецшколы закрытого типа. У ребенка были обожжены ноги. Руководство учебного заведения утверждает, что тот обморозил ноги во время побега из школы, а ожоги получил, когда поливал их в душе горячей водой. Отчим пострадавшего Евгений Киндеев уверяет, что эта версия не выдерживает никакой критики. "Его доставили в школу, и на следующий день я его видел – у него не было никаких обморожений на ногах", – цитирует URA.Ru мужчину. Ожоги же ребенок получил спустя пять дней после этого.

Мальчик рассказал отчиму, что среди воспитанников спецшколы есть тот, кто избивает других подростков и вымогает у них деньги. Также Евгений Киндеев рассказал свою версию произошедшего с пасынком. Ребята поймали его в душевой и на протяжении десяти минут лили ему кипяток на ноги. Мужчина рассказал, что во время экзекуции в помещении зашел воспитатель, который увидел все происходящее, но предпочел ретироваться. Пытали ребенка из-за пяти тысяч рублей, добавил отчим пострадавшего.

По факту произошедшего проводит проверку Следственный комитет России и прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Родители попавшего в больницу школьника рассказывают, что следствие выявило факты избиения и других детей.