Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова
Отметим, что данные, размещенные рядом со снимком мужчины, полностью совпадают с обнародованными ранее. Так, убийцей Вороненкова оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, 13 месяцев служивший в Нацгвардии. Как писали Dni.Ru, киллер скончался в больнице на операционном столе, когда ему делали трепанацию черепа. Напомним, его ранил охранник бывшего российского парламентария.
ИНСАЙД. Так выглядит убийца Вороненкова Павел Паршов pic.twitter.com/IZv5y5Ummh— Николай Зубов (@zubovnik) 24 марта 2017 г.
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