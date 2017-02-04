В теракте в Луганске нашли след Киева

Утром 4 февраля на Краснознаменной улице в Луганске взорвался внедорожник марки Toyota. В салоне находились два человека – глава Народной милиции ЛНР Олег Анащенко и его водитель.

Взрыв автомобиля начальника управления луганской Народной милиции в самом ведомстве расценили как теракт. Официальный представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко на пресс-конференции рассказал, что по предварительной версии, к взрыву причастны украинские спецслужбы. Целью было дестабилизировать обстановку в республике.

"Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", – цитирует РИА Новости Марочко.

Очевидцы сняли на видео взорванный автомобиль. На запись также попали действия пожарных, которые приступили к тушения сразу после прибытия. Тем не менее, автомобиль выгорел практически полностью.