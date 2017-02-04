Ребенка не смогли удержать ремни безопасности
Вместе с ним в автомобили находился водитель, оба погибли
В теракте в Луганске нашли след Киева
Взрыв автомобиля начальника управления луганской Народной милиции в самом ведомстве расценили как теракт. Официальный представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко на пресс-конференции рассказал, что по предварительной версии, к взрыву причастны украинские спецслужбы. Целью было дестабилизировать обстановку в республике.
"Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", – цитирует РИА Новости Марочко.
Фото из #Луганск с места взрыва автомобиля pic.twitter.com/wG4S5MbM5F— Иван Короткий (@fokctrot) 4 февраля 2017 г.
Очевидцы сняли на видео взорванный автомобиль. На запись также попали действия пожарных, которые приступили к тушения сразу после прибытия. Тем не менее, автомобиль выгорел практически полностью.
В 07:50 был убит Начальник Управления НМ ЛНР, полковник Анащенко О.В. в результате теракта: подрыва автомобиля— Вестник Луганска (@LuganskNovosti) 4 февраля 2017 г.
С ним погиб и личный водитель pic.twitter.com/5Ow9wOSRG6
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Ребенка не смогли удержать ремни безопасности
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