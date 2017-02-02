Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве

К месту происшествия выехали сотрудники МЧС
Свидетелем инцидента стал экс-советник министра внутренних дел страны Константин Стогний
Возле здания Министерства спорта в центре столицы было обнаружено тело пенсионерки. По предварительным данным, ее загрызли сторожевые собаки, которых ЧОП использует для охраны территории.
В ходе осмотра трупа следователи признали раны прижизненными, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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