Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве

Возле здания Министерства спорта в центре столицы было обнаружено тело пенсионерки. По предварительным данным, ее загрызли сторожевые собаки, которых ЧОП использует для охраны территории.

В ходе осмотра трупа следователи признали раны прижизненными, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.