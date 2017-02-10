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Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева

Фото: ТАСС
Украинские власти пытаются убедить граждан страны, что на стороне республик Донбасса воюют некие "отщепенцы". Мол, жители Донецка и Луганска спят и видят, как бы вернуться в объятия "нэньки", а злобные пророссийские ополченцы их не пускают. Однако истинное отношение донбассцев к тем, кто защищает их ценой своей жизни, не скроешь. Проводить в последний путь легендарного комбата Гиви пришли десятки тысяч человек.
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"Укроботы" не дремлют. В день похорон Михаила Толстых соцсети пестрят "доказательствами" того, как жителей Донецка силой свозят на похороны на специальных автобусах. Только вот, готовя заранее свои фейки по стандартным лекалам, их авторы не учли маленькой детали. Прощаться с Гиви пришли около 55 тысяч человек. Это сколько же понадобилось автобусов, чтобы переправить в центр Донецка толпы народа?

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Церемония проходила в здании театра оперы и балета. Проститься с Толстых пришли глава ДНР Александр Захарченко и представители правительства республики. У входа в оперный театр собрались тысячи людей, и толпа все росла. У здания ждал тягач с артиллерийским орудием, на который в конце прощания поставили гроб с командиром батальона "Сомали".

"Уверен, что правда восторжествует. Этого террориста найдут и покажут на весь мир, кто совершил этот подлый поступок. Люди благодарны Гиви за то, что он сделал. И мы обязаны завершить начатое. Это означает формирование нового государства на тех принципах, которые нужны людям, а не те, которые им навязывают", – заявил на церемонии заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Когда гроб с телом комбата "Сомали" Михаилом Толстых опускали в могилу, глава ДНР Александр Захарченко отсалютовал Гиви, расстреляв целую обойму из личного оружия в воздух. Руководитель республики проводил своего бойца в последний путь на кладбище "Донецкое море".

Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года – в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.

Комбат погиб утром 8 февраля в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В связи с этим в ДНР был объявлен трехдневный траур. В оперативном командовании предположили, что убийство было совершено украинскими спецслужбами, в преступлении может быть замешан советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Позднее по факту теракта главная военная прокуратура республики возбудила уголовное дело.

Глава ДНР высказал свое мнение поводу убийства командира батальона "Сомали". "Нас вынуждают отомстить за Мишку, начать наступление. Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютно непродуманным. Поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случае отомстим", – заявил Александр Захарченко.

Фото: ТАСС

Смерть и похороны Михаила Толстых еще больше разделили Донбасс и Украину. И возврата к прошлому не будет, уверен журналист Андрей Бабицкий. "Те, кто настаивает на наличии хитрого плана, согласно которому Москва якобы вознамерилась поэтапно вернуть Донбасс в состав Украины, должны внимательно отсмотреть видео с сегодняшних похорон", – пишет журналист.

"Поймите, что вот эти люди, никем не подгоняемые, не присланные, пришедшие по доброй воле проститься с Михаилом Толстых, точно так же выйдут на улицы и площади, чтобы заявить о своем принятом не сегодня и даже не вчера решении никогда и ни при каких обстоятельствах не возвращаться туда, откуда они ушли – ушли раз и навсегда. А вместе с ними выйдут и люди с оружием, которые сегодня воюют, иногда погибают на передовой по той же самой причине: чтобы никому не пришло в голову распорядиться их судьбой вопреки их желанию", – приводит мнение Бабицкого Life.ru.

По словам журналиста, едва ли жители Донбасса смогут забыть тысячи загубленных жизней, в том числе и детских, ненависть и проклятия, транслируемые противной стороной, демонстративную расправу с остатками русской культуры и языка, изувеченное Майданом сознание миллионов небратьев, считающих Россию и русских порождением дьявола.

Автор: Игорь Силецкий10 февраля 2017, 17:41

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