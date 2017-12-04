Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово

Инцидент произошел 3 декабря в 22:15 мск. На входе в аэропорт мужчина отказался пройти досмотр и сообщил сотрудникам воздушной гавани, что у него в сумке лежит бомба.

После этих слов всех людей срочно отвели подальше, а вход в аэропорт закрыли. Часть здания сразу была оцеплена, а пассажир задержан – его повалили на землю и накрыли несколькими бронежилетами, передает Telegram-канал Mash. При этом выполнение рейсов и обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме.

Личный досмотр на наличие запрещенных к перевозке предметов не подтвердил заявление пассажира. Руководитель пресс-службы управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу Елена Бабанова заявила, что полицейские проводят проверку. После ее завершения правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела, сообщает сетевое издание m24.ru.

Вместе с тем уже стало известно, что заявивший о "бомбе" пассажир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН ТВ. В отношении хулигана будет возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", пишет Life.ru.

Напомним, в сентябре этого года по всей стране прошла эвакуация граждан из-за ложных звонков о минировании. Проверке на наличие бомб подверглись более 50 объектов, в том числе в Москве.