В Сретенском храме объявлена угроза взрыва

Днем 27 ноября в Сретенском храме в Москве была объявлена угроза взрыва. Аноним сообщил, что в здании заложена бомба.
В это время в церкви проходила конференция, участниками которой были сотрудники ФСБ, ФСО и ОМОНа. Они отказались покидать храм во время эвакуации, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
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