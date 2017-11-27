В Сретенском храме объявлена угроза взрыва

Днем 27 ноября в Сретенском храме в Москве была объявлена угроза взрыва. Аноним сообщил, что в здании заложена бомба.

В это время в церкви проходила конференция, участниками которой были сотрудники ФСБ, ФСО и ОМОНа. Они отказались покидать храм во время эвакуации, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.