25 человек выжили при крушении самолета в Канаде

Недалеко от населенного пункта Фонд-дю-Лак в канадской провинции Саскачеван упал самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation. ЧП произошло вскоре после вылета в километре от взлетно-посадочной полосы.

Лайнер рухнул 13 декабря в 18.15 по местному времени. На его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения, погибших нет, передает CBC со ссылкой на полицию.

Multiple injuries reported, but no deaths, following a plane crash near Fond du Lac's airport. At last word, the rescue effort was still underway. Facebook photo courtesy of Darryl McDonald. https://t.co/lOk6n5SRdc pic.twitter.com/AzgVDgsAGI — MBC News (@MBCRadioNews) 14 декабря 2017 г.

На месте происшествия работают спасатели. Они оказывают помощь пострадавшим. По словам представителя авиакомпании, пассажирский самолет выполнял рейс 282 по маршруту Фонд дю Лак – Стони Рапидс, сообщает телеканал CTV.

NORTHERN SK PLANE CRASH: Spokesperson with West Wind Aviation says plane that crashed was West Wind Flight 282 going from Fond du Lac to Stoney Rapids. ATR-42 turbo prop aircraft. — Matt Young (@MattYoungCTV) 14 декабря 2017 г.

В свою очередь федеральный министр общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Ральф Гудэйл написал на своей странице в Twitter о приложенных усилиях по спасению пассажиров и экипажа лайнера.

Судя по первым фотографиям с места ЧП, самолет упал на деревья, у него повреждены крылья и боковые стороны пассажирской капсулы. О причинах произошедшего пока не сообщается. Совет по безопасности транспорта Канады проведет расследование аварии, сообщает MBC.

First responders are remarkable, on the scene w/ skill+courage to deal w/ emergencies - like plane crash tonight near Fond du Lac (2/2) — Ralph Goodale (@RalphGoodale) 14 декабря 2017 г.

ATR-42 – региональный двухмоторный турбовинтовой самолет, производимый франко-итальянским концерном ATR. Максимальная пассажировместимость воздушного судна – 42 человека.