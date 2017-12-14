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Происшествия

25 человек выжили при крушении самолета в Канаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Christopher Drost
Недалеко от населенного пункта Фонд-дю-Лак в канадской провинции Саскачеван упал самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation. ЧП произошло вскоре после вылета в километре от взлетно-посадочной полосы. 
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Лайнер рухнул 13 декабря в 18.15 по местному времени. На его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения, погибших нет, передает CBC со ссылкой на полицию.

На месте происшествия работают спасатели. Они оказывают помощь пострадавшим. По словам представителя авиакомпании, пассажирский самолет выполнял рейс 282 по маршруту Фонд дю Лак – Стони Рапидс, сообщает телеканал CTV.

В свою очередь федеральный министр общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Ральф Гудэйл написал на своей странице в Twitter о приложенных усилиях по спасению пассажиров и экипажа лайнера.

Судя по первым фотографиям с места ЧП, самолет упал на деревья, у него повреждены крылья и боковые стороны пассажирской капсулы. О причинах произошедшего пока не сообщается. Совет по безопасности транспорта Канады проведет расследование аварии, сообщает MBC.

ATR-42 – региональный двухмоторный турбовинтовой самолет, производимый франко-итальянским концерном ATR. Максимальная пассажировместимость воздушного судна – 42 человека.
Автор: Людмила Фоканова14 декабря 2017, 08:59
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Операция на месте крушения А320

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