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Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки

Ивана Смит. Фото: instagram.com/ivana_smit
18-летнюю модель нашли мертвой после шумной вечеринки в Малайзии. Как выяснила полиция, девушка упала с 20 этажа жилого дома – и почему-то была абсолютно голой.
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Одежду погибшей девушки полицейские в конце концов нашли. Не удалось обнаружить только нижнее белье и туфли. Следователи квалфицировали инцидент, как несчастный случай. Однако родители девушки с этим категорически не согласны.

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"Около 10 утра она упала бы с балкона на 20-м этаже. Как это возможно? Странно, что её тело не заметили до трёх часов дня. Кроме того, её рост около 1,8 метра, а высота балкона составляет метр двадцать – то есть ей надо было постараться вывалиться", – заявил отец девушки.

Публикация от Ivana Smit (@ivana_smit)

Ивана Смит переехала из Голландии к дедушке, в Малайзию, когда ей было пять лет. За это время она построила успешную карьеру в модельном бизнесе и стала одной из самых востребованных манекенщиц. По предварительным данным, в ночь, когда произошла трагедия, девушка приехала в квартиру супружеской пары.

Родители погибшей считают иначе и связались с Интерполом для проведения более тщательного расследования. Отец Иваны утверждает, что дочь, работавшая в модных шоу для Chanel и других брендов, перед смертью отправила своему парню селфи. Мёртвой её нашли спустя семь часов. Были ли в крови погибшей следы наркотиков и алкоголя – неясно, пишет Life.ru.

Автор: Андрей Евлампиев12 декабря 2017, 08:58

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