Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки

18-летнюю модель нашли мертвой после шумной вечеринки в Малайзии. Как выяснила полиция, девушка упала с 20 этажа жилого дома – и почему-то была абсолютно голой.



Одежду погибшей девушки полицейские в конце концов нашли. Не удалось обнаружить только нижнее белье и туфли. Следователи квалфицировали инцидент, как несчастный случай. Однако родители девушки с этим категорически не согласны.

"Около 10 утра она упала бы с балкона на 20-м этаже. Как это возможно? Странно, что её тело не заметили до трёх часов дня. Кроме того, её рост около 1,8 метра, а высота балкона составляет метр двадцать – то есть ей надо было постараться вывалиться", – заявил отец девушки.

Публикация от Ivana Smit (@ivana_smit) Дек 5 2017 в 4:44 PST

Ивана Смит переехала из Голландии к дедушке, в Малайзию, когда ей было пять лет. За это время она построила успешную карьеру в модельном бизнесе и стала одной из самых востребованных манекенщиц. По предварительным данным, в ночь, когда произошла трагедия, девушка приехала в квартиру супружеской пары.

Публикация от Ivana Smit (@ivana_smit) Дек 5 2017 в 2:08 PST

Родители погибшей считают иначе и связались с Интерполом для проведения более тщательного расследования. Отец Иваны утверждает, что дочь, работавшая в модных шоу для Chanel и других брендов, перед смертью отправила своему парню селфи. Мёртвой её нашли спустя семь часов. Были ли в крови погибшей следы наркотиков и алкоголя – неясно, пишет Life.ru.