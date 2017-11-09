Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством

30 лет назад с Борисом Ельциным произошел случай, подробности которого до сих пор до конца неизвестны: будущий президент России попал в больницу после попытки суицида. Непонятно одно – Ельцин на самом деле хотел уйти из жизни или это была симуляция самоубийства в корыстных целях.

Сам Борис Николаевич в своих воспоминаниях писал, что 9 ноября 1987 года попал в больницу с сильными приступами головной и сердечной боли. "Меня сразу накачали лекарствами, в основном успокаивающими, расслабляющими нервную систему. Врачи запретили мне вставать с постели, постоянно делали капельницы, новые уколы. Особенно тяжело было ночью, в три-пять часов, я еле выдерживал эти сумасшедшие головные боли", - утверждал первый президент России.

Однако слухи в его окружении ходили совсем другие: дескать, первый секретарь Московского горкома КПСС напился и пытался наложить на себя руки. О склонности Ельцина к употреблению крепких напитков говорили еще в бытность его работы в Свердловске. Выпить Борис Николаевич любил и на посту президента. Мало того, даже во время официальных мероприятий глава государства не раз показывал всему миру веселый нрав: то дирижировал оркестром, то пускался в пляс с известным эстрадным певцом.

По какой причине Ельцин пил, сейчас, наверное, не так важно. Но в тот день, едва не ставшим последним в его жизни, Борис Николаевич, вероятно, залечивал душевные раны после очередной стычки с руководством политбюро ЦК КПСС. Как раз в 1987 году он начал публично критиковать руководство партии, спорил до хрипоты с Михаилом Горбачевым.

На пленуме ЦК 21 октября 87-го Ельцин раскритиковал медлительность политбюро в продвижении перестройки и говорливость Михаила Горбачева, обвинил партийную элиту в низкопоклонстве перед генсеком и создании очередного культа личности. Затем гордо потребовал своей отставки из состава политбюро. Но его обличительную речь никто из собравшихся не поддержал, а Горбачев потребовал снять выскочку со всех должностей. Ельцин согласился уйти с поста первого секретаря столичного горкома партии, но, очевидно, что отставка эта была добровольно-принудительной.

Первый президент СССР Михаил Горбачев называл случай с Ельциным, произошедший 9 ноября 1987 года, не иначе как симуляцией самоубийства. "В первой половине дня мне доложили, что в московском горкоме ЧП. В комнате отдыха обнаружили окровавленного Ельцина… Его госпитализировали", – так говорил Михаил Сергеевич журналистам.

В то время четвертым Главным управлением Минздрава СССР руководил бывший врач Леонида Брежнева Евгений Чазов. "Состоялся консилиум, на котором у Ельцина была констатирована появившаяся зависимость от алкоголя и обезболивающих средств. Наши рекомендации о необходимости прекратить прием алкоголя и седативных препаратов Ельцин встретил в штыки, заявив, что он совершенно здоров и в нравоучениях не нуждается. Его жена, Наина Иосифовна, поддержала нас, но на ее просьбы последовала еще более бурная и грубая по форме реакция", – так описывал академик состояние первого президента России.

Суицидальную историю руководство СССР, конечно же, замяло. Горбачев уже в декабре 87-го отправил Ельцина на повышение в Госстрой СССР в качестве первого заместителя министра. Кроме того, Ельцин остался в составе ЦК КПСС.

А в 1991-м, уже на посту президента тогда еще РСФСР, он сполна "отплатил" Михаилу Сергеевичу за его доброту. В декабре Борис Николаевич встретился в Беловежской пуще с только что избранным президентом объявившей о независимости Украины Леонидом Кравчуком и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем. В подписанном тремя руководителями соглашении о создании Содружества независимых государств (вошедшем в историю как Беловежское соглашение) заявлялось, что СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.