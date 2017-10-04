Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью

1 октября Boeing 737 сорвался в крутое пике, но пилотам удалось выровнять лайнер. Пассажиры рейса Рига – Москва авиакомпании "ЮТэйр" делятся в соцсетях воспоминаниями о полете.

На борту Boeing, направлявшегося из Риги в Москву, было 100 пассажиров. Когда лайнер находился на высоте около десяти тысяч метров, электроника неожиданно перевела штурвал в режим пикирования. Многие из летевших пишут: пока Boeing падал, они уже попрощались с жизнью. По воспоминаниям одной из пассажирок, "весь самолет в буквальном смысле слова начал молиться".

Она рассказала, что лайнер набрал высоту, на которой должен был лететь весь маршрут. Внезапно электроника отключилась, и самолет стал резко терять скорость и падать. Пилотам удалось "поймать" борт и благополучно приземлиться в Москве.

По информации РЕН ТВ, дал сбой именно штурвал самолета. "Все произошло так неожиданно, что мы сначала даже не поняли, что случилось", - пишет в соцсетях одна из пассажирок. По словам очевидцев, секунды, когда экипаж пытался устранить поломку, они запомнят навечно.

Отметим, что авиакомпания отрицает все сообщения об инциденте. "Информация о пикировании не соответствует действительности. Расшифровка данных со средств объективного контроля воздушного судна не подтверждает его уход с эшелона. Рейс прибыл во Внуково вовремя, без отклонения от курса", – заявили в пресс-службе "ЮТэйр".

Примечательно, что многие пользователи Сети согласны с версией авиаперевозчика. "Я сам авиационный инженер, работал три года с боингами и эйрбасами, ответственно вам заявляю: гражданские самолеты такого типа не могут выйти из пике. Вообще. Это невозможно, нет аэродинамических ресурсов. Не рассчитаны они на такие маневры", – пишет Севастьян Молчанов.