БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной

Московские полицейские возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Жертва находится в больнице. Однако внимание общественности привлекли обстоятельства, при которых мужчина получил несколько ножевых ранений.

В одну из столичных клиник был доставлен 43-летний мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Врачи незамедлительно приступили к спасению его жизни, а также сообщили в полицию о поступлении пациента с ранениями. Правоохранителям удалось выяснить, при каких обстоятельствах пострадал мужчина.

Он встретился с любовником в элитном доме на Садово-Каретной улице в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, мужчины устроили вечеринку в тематике садо-мазо. Для более острых ощущений один из них взял нож. Сообщается, что он хотел лишь слегка поцарапать партнера, однако, вероятно, в порыве страсти не рассчитал силы.

В итоге клинок пробил ребра пострадавшего и вошел в легкое. В больнице ему диагностировали проникающее ранение грудной клетки, ранение перикарда, легкого и левосторонний гемоторакс, передает телеканал "360". В доме, где проходила вечеринка, полицейские обнаружили не только незадачливого любовника, но и окровавленный нож.

Оба мужчины уверяют, что ранение произошло по чистой случайности. Тем не менее полицейские возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Отметим, максимальное наказание, которое грозит по этой статье, – арест на срок до шести месяцев.