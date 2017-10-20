БДСМ-вечеринка шведской певицы попала на видео

Шведская певица Карин Дрейер Андерссон шокировала публику новым музыкальным видео. Это клип на первый за восемь лет трек артистки.

Девушка, которая, по информации Lenta.ru творит под псевдонимом Fever Ray, в своей новой работе решила эпатировать зрителей. Клип начинается с кадров, снятых через лобовое стекло машины. Под минималистичный бит мы видим, как по вечернему городу идет девушка. Она поднимается по эскалатору, и будто переносится в другой мир.

Повсюду дым и сверкание диско шаров. Внезапно на экране возникает сама артистка – она завернута в смирительную рубашку и лежит в каком-то прозрачном ящике. Девушка из начала ролика подходит к главной героине клипа. В этот момент Fever Ray начинает петь. Она встает и отправляется в заброшенный ангар с обломками неоновых ламп.

Там ее встречают другие люди. Они связывают ее и все происходящее становится БДСМ-вечеринкой. Девушке на шею и руки надевают специальное приспособление, которое трансформирует ее в стол. Ее мучители устраивают за этим столом чаепитие и заставляют героиню клипа есть с рук и пить льющийся на нее чай. В конце клипа все засыпают.