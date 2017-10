Американец взорвал дом с женой ради россиянки

По данным следствия, трагедия в городе Мадисон штата Висконсин разыгралась в августе. Местный житель застрелил супругу по имени Ли Энн, а затем открыл бытовой газ в подвале своего дома и взорвал его, дабы замести следы.

Таким образом 59-летний Пирус хотел инсценировать несчастный случай. Однако стражи порядка установили, что мужчина заранее аккуратно вынес все свои вещи из дома, чтобы сохранить их.

Американец сначала пытался запутать следователей, свалив все на свою жену: якобы у Ли Энн были проблемы с психикой, и она попросила ее убить. Полиция не знает точной даты гибели женщины, но указывает, что речь идет о "неделях или месяцах" до момента обнаружения тела, сообщает Wisconsin State Journal.

