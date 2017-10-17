Умер актер Дмитрий Марьянов Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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Происшествия

Американец взорвал дом с женой ради россиянки

Фото: GLOBAL LOOK press\Paul Kuroda
Гражданин США Стивен Пирус убил собственную жену и поджег свой дом. Мужчина пошел на преступление, чтобы жениться на нашей соотечественнице.
прочитано 1410 раз

По данным следствия, трагедия в городе Мадисон штата Висконсин разыгралась в августе. Местный житель застрелил супругу по имени Ли Энн, а затем открыл бытовой газ в подвале своего дома и взорвал его, дабы замести следы.

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Таким образом 59-летний Пирус хотел инсценировать несчастный случай. Однако стражи порядка установили, что мужчина заранее аккуратно вынес все свои вещи из дома, чтобы сохранить их.

Американец сначала пытался запутать следователей, свалив все на свою жену: якобы у Ли Энн были проблемы с психикой, и она попросила ее убить. Полиция не знает точной даты гибели женщины, но указывает, что речь идет о "неделях или месяцах" до момента обнаружения тела, сообщает Wisconsin State Journal.

Правоохранители обнаружили, что Стивен был частым посетителем сайтов онлайн-знакомств. Им удалось найти переписку мужчины с некой Ольгой из России, которая отправляла ему свои откровенные фото.

Выяснилось, что они обсуждали будущий переезд россиянки в США и даже готовились к свадьбе. Отмечается, что Ольга была в Висконсине два года назад, когда, видимо, познакомилась с Пирусом. Вернуться обратно девушке мешали проблемы с визой.

Стивен был арестован и обвинен в убийстве, поджоге и опасном поведении. Очередные слушания по его делу запланированы на 1 ноября.

Автор: Людмила Фоканова17 октября 2017, 09:01

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