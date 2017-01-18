Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео

Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике Mercedes подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь.

Трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде, сообщает Lenta.ru. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в критическом состоянии – пуля попала ему в голову.

О преступлении стало известно от очевидцев расстрела, обратившихся в полицию. "Личность пострадавшего установлена, это 45-летний директор одного из столичных автосервисов. Сейчас идет поиск свидетелей произошедшего, личность стрелявшего устанавливается", – заявил источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете России также подтвердили информацию о расстреле бизнесмена. "Следователи приступили к осмотру места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

Следователи не исключают заказной характер преступления. Тем не менее СК рассматривает и другие мотивы расстрела бизнесмена.

Для розыска киллеров в столице объявлен план "Перехват", сообщает Life.ru. На данный момент из-за прибывших на место преступления машин полицейских, криминалистов и скорой помощи движение в районе затруднено.

Напомним, водитель Mercedes после нападения скрылся с места преступления, куда в скором времени прибыли находившиеся рядом сотрудники ДПС.