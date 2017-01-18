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Происшествия

Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Фото: Dni.Ru
Полицейские установили личность мужчины, на которого было совершено покушение в центре столице, на Шмидтовском проезде. Предприниматель является владельцем нескольких торговых компаний.
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Движение транспорта в районе инцидента на данный момент затруднено. На месте происшествия работают несколько экипажей полиции, следователи и криминалисты.

Правоохранительными органами установлено, что в результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний Леонид Нувахов, сообщает Life.ru. Среди принадлежащих бизнесмену фирм – ООО "Ашер" и ООО "Боти".

По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле Lexus. Предположительно, это дело рук киллера. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", – цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс".

Леонид Нувахов госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве. "В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия", – рассказал сотрудник пресс-службы.

По факту покушения на бизнесмена возбуждено Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. Для розыска преступников, стрелявших в предпринимателя, в Москве объявлен план "Перехват".

На место происшедшего приехала и жена расстрелянного Леонида Нувахова, передает РЕН ТВ. Прорвавшись за кордон, женщина пришла в ужас от увиденного. Сейчас с ней беседуют сотрудники правоохранительных органов. 

Напомним, трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде. Неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения – пуля попала ему в голову.

В Следственном комитете России также подтвердили информацию о расстреле бизнесмена, который является помимо прочего директором одного из столичных автосервисов. Напомним, водитель Mercedes после нападения скрылся с места преступления. На место происшествия в скором времени прибыли находившиеся рядом сотрудники ДПС.

Автор: Людмила Фоканова18 января 2017, 20:01

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