Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Полицейские установили личность мужчины, на которого было совершено покушение в центре столице, на Шмидтовском проезде. Предприниматель является владельцем нескольких торговых компаний.

Движение транспорта в районе инцидента на данный момент затруднено. На месте происшествия работают несколько экипажей полиции, следователи и криминалисты.

Правоохранительными органами установлено, что в результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний Леонид Нувахов, сообщает Life.ru. Среди принадлежащих бизнесмену фирм – ООО "Ашер" и ООО "Боти".

По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле Lexus. Предположительно, это дело рук киллера. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", – цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс".

Леонид Нувахов госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве. "В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия", – рассказал сотрудник пресс-службы.

По факту покушения на бизнесмена возбуждено Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. Для розыска преступников, стрелявших в предпринимателя, в Москве объявлен план "Перехват".

На место происшедшего приехала и жена расстрелянного Леонида Нувахова, передает РЕН ТВ. Прорвавшись за кордон, женщина пришла в ужас от увиденного. Сейчас с ней беседуют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде. Неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения – пуля попала ему в голову.

В Следственном комитете России также подтвердили информацию о расстреле бизнесмена, который является помимо прочего директором одного из столичных автосервисов. Напомним, водитель Mercedes после нападения скрылся с места преступления. На место происшествия в скором времени прибыли находившиеся рядом сотрудники ДПС.