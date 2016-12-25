Сеть взбудоражило видео со вспышкой при крушении Ту-154

В Сети появилось видео, которое мгновенно приковало к себе внимание множества пользователей. Сообщается, что на записи запечатлен момент крушения Ту-154 Минобороны России.

Согласно данным телеканала "РЕН ТВ" установленная на черноморском побережье камера наблюдения сняла момент крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимание пользователей Сети привлек яркий огонек, вспыхнувший в небе в момент катастрофы.Что именно это было, а также достоверность самой пленки, еще предстоит выяснить специалистам.

Отметим, ранее специалисты указывали, что яркую вспышку в небе можно было бы заметить в том случае, если на борту самолета произошел бы взрыв или воздушная машины была атакована ПЗРК с земли. Пока главной версией крушения называется техническая неисправность лайнера.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

