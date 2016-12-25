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Ту-154 могли атаковать из ПЗРК
Версия атаки на лайнер Министерства обороны России с земли при помощи переносного зенитного ракетного комплекса не выглядит полностью невозможной. "Самолет был не более чем в пяти километрах от берега – дистанция для ПЗРК достаточная", – цитирует "Московский комсомолец" летчика Сергея Кнышова.
"Но должна была быть вспышка и свидетели, которые ее видели", – заметил он. "Вообще, вся ситуация с Ту-154 сильно напоминает ситуацию с самолетом, который потерпел крушение над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда, если помните, о теракте также заговорили значительно позже", – добавил он.
Версию об ошибке пилотирования в связи со сложными погодными условиями он отвергает. "Несмотря на то, что взлет идет на море, это никак не влияет на аварийность – не дети же за штурвалом сидят. Тем более, насколько я понимаю, летчики не первый раз летали по этому маршруту", – рассказал Сергей Кнышов.
Не самой убедительной для него выглядит и версия технической неисправности. "Понимаете, самолеты просто так не падают... Во-первых, как техника, так и летчики военного ведомства – одни из лучших", – заметил он. "Более того, даже если на борту возникла нештатная ситуация, КВС должен был сообщить о ней на землю. Но сделано этого не было. Значит, просто не успел", – уверен эксперт.
Светлая память! https://t.co/UwjeFzhlpC #Ту154 pic.twitter.com/wRc8pxa6ek— Вести.Ru (@vesti_news) 25 декабря 2016 г.
Отметим, ранее уже высказывалась версия, что самолет мог потерпеть крушение в результате срабатывания взрывного устройства на борту. Также появилась информация, что ФСБ отрабатывает возможность теракта. Тем не менее в качестве одной из основных версий называется техническая неисправность. Как бы то ни было, окончательно установить причины трагедии должна специальная государственная комиссия.
Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера через несколько часов были найдены в акватории Черного моря.
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