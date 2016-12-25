Штурман Ту-154 спас неуправляемый лайнер

Штурманом потерпевшего крушение в акватории Черного моря самолета Ту-154 Минобороны России оказался подполковник Александр Петухов. Выяснилось, что в 2011 году он входил в состав экипажа, которому удалось посадить самолет с отказавшими системами управления.

Среди возможных причин авиакатастрофы Ту-154 в Черном море называется ошибка пилотирования. Однако специалисты отмечают, что в самолетом управляли настоящие профессионалы своего дела. "На борту опытный экипаж. Штурман тот, кто "вытащил" 563 из ада", – написал один из участников "Форумавиа" во время обсуждения крушения.

Речь идет о лайнере Ту-154 с бортовым номером RA-85563, передает Russia Today. В 2011 году этот самолет экстренно сел на Чкаловском аэродроме. Сразу после взлета произошел отказ систем управления. Самолет сильно кренился то на одно, то на второе крыло – буквально кувыркался в воздухе. Происходящее сняли на видео с земли. (Осторожно, на записи присутствует ненормативная лексика).

Тогда военным летчикам, среди которых был и Александр Петухов, удалось посадить самолет обратно на полосу. Все члены экипажа были награждены орденами Мужества.

Штурман Ту-154 в 2011 году был в составе экипажа, посадившего кувыркающийся самолёт https://t.co/T2WqgsSCkD pic.twitter.com/nh4x3Tk89P — RT на русском (@RT_russian) 25 декабря 2016 г.

Отметим, согласно другой версии случившегося, крушение могло произойти из-за сложных погодных условий. "Анализируя данные, что катастрофа Ту-154 произошла спустя три минуты после взлета, а лайнер рухнул в море в полутора километрах от берега, можно предположить, что при наборе высоты машина попала в восходящий поток и свалилась в штопор", – считает авиационный эксперт Сергей Крутоусов.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.