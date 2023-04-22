Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года

Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.



Работаем над ошибками! Неделя начнется с того, что мы все получим шанс что-то исправить: дуэты Меркурий-Марс и Солнце – Сатурн помогут отыскать силы и время на то, чтобы вернуться к делам начала апреля, в которых мы сплоховали или растерялись. Понедельник и вторник – идеальный день для реальных дел, звонков, разговоров, переписок, поездок.

Именно в эти дни лучше всего делать покупки, принимать решения, обращаться к врачам. Начиная со среды приятный деловой настрой может испариться под наплывом эмоций.

Луна, активная со среды до пятницы, внесет сумбур и шатания. Не удивляйтесь, если в это время вам захочется менять свои решения несколько раз, а настроение будет скакать вверх-вниз. С вами все в порядке, просто звезды шалят!

Особенно внимательными нужно быть в среду, когда Марс соединится с Луной, а потом законнектится с Ураном. Многие подхватят вирус перевозбуждения и смогут переругаться с рекордным количеством людей или обидеться на всех и сразу. Начиная со среды стоит быть внимательными в поездках, местах большого скопления народа и финансовых операциях.

Зато это время даст нам представление о событиях третьей декады мая – сложного и даже драматичного периода. События среды и четверга помогут самым внимательным почувствовать, где накапливаются проблемы, и суметь их разрулить, не дожидаясь неприятностей.

Самыми оптимистичными днями этой недели – середина коридора затмений как-никак! – выглядят выходные. Прекрасная, хлебосольная и счастливая суббота порадует тех, кто любит ходить в гости или наводить уют, покупать растения и сажать картошку. Деловитое воскресенье поможет переделать все дела и остаться очень довольными собой. Прекрасный настрой для перехода в новый месяц!

Овен

Выдыхайте и расслабляйтесь: после затмения в вашем знаке разрешается полениться и дать себе другие поблажки. Вы это заслужили! Ослабьте хватку, поскольку сейчас позиция наблюдателя – самая выгодная для вас. Занимайтесь своим здоровьем и материальным благосостоянием – деньги не против прийти к вам.

Телец

Тельцы в центре событий не только потому что вы сейчас отмечаете дни рождения, но и из-за активности гостей знака – ретро-Меркурия и Урана. Ваша задача: урегулировать свою деятельность, найти спокойный ритм. Получая новости или сообщения, давайте себе время спокойно все обдумать. Да, так можно!

Близнецы

Венера в вашем знаке неплохо устроилась, и у вас с ней не будет проблем: вы можете делать удачные покупки, работать над своим внешним видом, и все это без нервов и препятствий. Однако активный Марс в соседнем знаке все-таки будет подбрасывать проблемы и поводы для решительных действий. Не рубите с плеча!

Рак

Марс в вашем знаке активизировался, и быстро его не попустит – запаситесь терпением. Вам придется подождать до второй декады мая, чтобы он оставил вас в покое. А пока отбивайте мячи – проблемы и проблемки, звонки, напоминания о ваших обязательствах или отложенные дела. В общем, действуйте, не ждите, что само рассосется!

Лев

Черная Луна в вашем знаке напомнит о себе: многим Львам придется разгребать проблемы, накопленные за предыдущие 8-10 лет. Ищите корни и причины всего происходящего в прошлом – скорее всего, они там. В идеале будет найти время на психотерапию или самостоятельную работу над собой.

Дева

Обратите внимание на учебу, социальную активность и самые глобальные цели. В этих сферах может начаться движение, и важно сохранять контроль над ним. Не надо пугаться, если вы почувствуете разочарование в профессии или передумаете переезжать: в мире идет глобальная перестройка, сейчас у многих так.

Весы

Весам повезло: эта неделя хотя и обещает быть загруженной, сложной, но возможностей для разных и удовольствий тоже будет много. Венера подарит вам радость от новых знаний, прочитанных книг, общения, а события на работе заставят подумать о будущем, начать работать над стратегическими целями.

Скорпион

Это неделя взаимоотношений: Скорпионы будут вспоминать свои ошибки молодости или общаться с бывшими партнерами. Не исключено, что вы просто будете рассказывать об этом кому-то, и попутно сделаете немало открытий. Старайтесь быть честными и в личной жизни, и в деловой – это очень важно.

Стрелец

Ваша главная планета Юпитер в неплохой форме и это отличная новость. Шансы провести текущую неделю успешно у вас гораздо выше, чем у всех остальных. Старайтесь не впечатляться событиями и не знакомиться с противоположным полом, чтобы не нажить проблем. Занимайтесь делами!

Козерог

Вторник – ваш день во всех смыслах: тут и поддержка со стороны, и собственный боевой настрой, и отличное самочувствие, и удачные стечения обстоятельств. Во всем, кроме партнерских отношений, вы будете успешны. Ну а для любовных дел у вас будет вторая половина мая, так что еще успеете.

Водолей

Начинается время, когда Водолеям нужно быть наблюдательными. Сейчас закладываются основы будущих событий, и в ваших силах попытаться разгадать, к чему все идет. Резко что-то улучшить скорее всего не получится, но постепенно и обдуманно – вполне. Смотрите, в какой сфере жизни начинается активность.

Рыбы

Рыбы могут развить небывалую творческую активность и закончить проекты, которые зависли. В то же время слишком большая нагрузка может лишить вас сил. Старайтесь соблюдать меру во всем, что делаете: в делах, еде, напитках, спорте, денежных тратах. Спокойствие и вдумчивость – ваше всё.