Ваш камень: Талисман по знаку зодиака

Минералы следует подбирать индивидуально.

Не секрет, что натуральные камни обладают огромной силой и определенным образом влияют на человека. На Востоке камни считаются живим элементом, обладающим энергетикой. И их часто используют для раскрытия потенциала человека, восстановления его эмоционального спокойствия. А на Западе камни с древних времен являются символом власти и могущества. Как использовать силу камней с пользой для себя, “Дни.ру” рассказала астролог Вера Михайлюк.



Существуют камни, которые можно носить всем. К примеру – розовый кварц. Это камень любви. Он помогает бороться с депрессией, используется для гармонизации взаимоотношений и делает его обладателя более привлекательным. Причем, необязательно использовать данный камень только в теме любви, он так же поможет смягчить и расположить к себе окружающих, быстрее найти общий язык, добавит доброжелательности и положительных эмоций в общении с любым человеком.

Но камни, которые можно носить всем – это, скорее исключение их правил. Большинство известных нам минералов следует подбирать индивидуально. Самый эффективный способ – обратиться для подбора камней по натальной карте к профессиональному астрологу. Т.е. основываясь на дате, времени и месте рождения специалист подберет те камни, которые будут для вас максимально эффективными.

Помните, что влияние камней не может ухудшить положение ваших дел, но добавить определенное напряжение – запросто. Если камень вам не подходит, вы обязательно это почувствуете. Например, рука, на которой вы носите браслет их камней кажется тяжелой и как будто онемевшей, начинает болеть голова, портится настроение и т.д. Но если камень подобран специально для вас, в соответствии с вашей натальной картой, то эффект так же будет незамедлителен. Конечно, это не «волшебная таблетка» которая исполнит все ваши желания в один момент, но человек, начавший использовать камни в своей повседневной жизни, получает возможности, череду неслучайных случайностей. А уж воспользоваться ими или нет – это дело каждого.

Для максимальной результативности при подборе камней следует учитывать фактор, что каждый знак зодиака в астрологии делится на декады.

ОВЕН

(21 марта – 30 марта)

Рубин – способствует личностному развитию, помогает преодолеть депрессию, при упадке сил и улучшает финансовое положение.

Аметист – добавляет благоразумия, вносит умеренность в поведение, наделяет терпением.

(31 марта – 9 апреля)

Алмаз – бережет от азартности, повышает жизненную активность, помогает достичь карьерных высот и улучшить финансовое положение.

Красная яшма – помогает для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и конфликтность.

Карнеол – повышает оптимизм, увеличивает активность и энергию.

(10 апреля – 20 апреля)

Гранат – бережет от азартности, усиливает ваши таланты и способности.

Малахит – содействует получению доходов, повышает творческие способности, способствует постоянству в любовных и романтических отношениях.

Аметист – вносит умеренность в поведение, остужает чрезмерную страсть.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 30 апреля)

Изумруд – добавляет притягательности и обаяния, развивает чувство стиля.

Синий турмалин – способствует привлекательности в глазах противоположного пола.

Бирюза – создает омолаживающий эффект, способствует встрече достойного партнера по жизни.

(1 мая – 10 мая)

Аквамарин – поддерживает гармонию в супружеской жизни.

Изумруд – усиливает интуицию, побуждает к добрым поступкам.

(11 мая – 21 мая)

Бирюза – усмиряет гнев, хранит мир в семье, способствует встрече достойного партнера по жизни.

Агат – способствует увеличению благосостояния, способствует встрече достойного партнера по жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

(22 мая – 31 мая)

Золотистый топаз – добавляет радости в жизни, новых знакомств, способствует гармоничным отношениям с родственниками и друзьями.

Гагат – развивает терпение, содействует материальной стабильности, помогает принять на себя ответственность.

(1 июня – 10 июня)

Берилл – способствует развитию нужных контактов с окружающими, активизирует ум и память.

Агат – помогает достичь желаемого быстрее.

(11 июня – 21 июня)

Янтарь – повышает интуицию, увеличивает жизненную энергию, помогает стать более успешным в жизни.

Сердолик – снижает конфликтность, споры, ссоры и суету.

РАК

(22 июня – 1 июля)

Аметист – способствует гармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.

Зеленый турмалин – способствует хорошему сну, добавляет радости и спокойствия.

(2 июля – 11 июля)

Аметист – способствует гармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.

Опал – оказывает поддержку в достижении целей.

Изумруд – сглаживает “острые углы” характера.

(12 июля – 23 июля)

Лунный камень – улучшает интуицию и добавляет благоразумия.

Горный хрусталь – добавляет жизнерадостности, гармонизирует эмоции, облегчает длительные поездки.

Кошачий глаз – помогает найти вдохновение, развивает позитивное мышление и оптимизм.

ЛЕВ

(24 июля – 3 августа)

Рубин – добавляет жизнерадостность, силы и энергию.

Сапфир – позволяет сосредоточиться, развить интеллектуальные способности, помогает в разрешении споров.

Тигровый глаз – добавляет проницательность, остроумие, находчивость; направляет внимание на перспективные дела. Формирует рациональное отношение к финансам.

(4 августа – 13 августа)

Гранат – дает энергию для достижения целей.

Янтарь – сглаживает “острые углы” характера, повышает интуицию, дает жизненные силы.

(14 августа – 23 августа)

Рубин – укрепляет волю, добавляет целеустремленность.

Золотистый топаз – улучшает настроение и самочувствие.

ДЕВА

(24 августа – 2 сентября)

Желтый сапфир – стимулирует мозговую деятельность, добавляет сообразительности и способствует духовному развитию личности.

Яшма – добавляет жизненный тонус и силы. Повышает внимательность к деталям.

(3 сентября – 12 сентября)

Тигровый глаз – добавляет сосредоточенности, повышает педагогические способности.

Изумруд – повышает интуицию.

Красная яшма – добавляет жизнерадостность, помогает для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и конфликтность.

(13 сентября – 23 сентября)

Изумруд – повышает интуицию.

Золотистый топаз – улучшает настроение и самочувствие.

Желтый сапфир – смягчает характер, повышает самооценку.

ВЕСЫ

(24 сентября – 2 октября)

Дымчатый кварц – повышает сообразительность, способствует повышению мозговой деятельности.

Белый кварц – гармонизирует взаимоотношения с близким окружением.

(3 октября – 12 октября)

Аквамарин – способствует гармонизации отношений в браке.

Турмалин – способствует душевной гармонии.

Дымчатый кварц (раухтопаз) – повышает работоспособность, вселяет надежду на лучшее.

(13 октября – 23 октября)

Алмаз – повышает целеустремленность и твердость характера.

Сапфир – способствует духовному развитию, повышает самооценку.

Оранжевый турмалин – способствует творческому подъему и вдохновению.

СКОРПИОН

(24 октября – 1 ноября)

Аквамарин – позволяет минимизировать ссоры и конфликты.

Гранат пироп – способствует признанию и почестям.

Сердолик – помогает при сдаче экзаменов, способствует ясному выражению мыслей, защищает от недоброжелателей.

(2 ноября – 12 ноября)

Аметист – позволяет лучше выглядеть, повышает привлекательность, развивает умеренность и спокойствие.

Амазонит – защищает от нервного истощения.

Топаз – добавляет оптимизма и развивает позитивное мышление.

(13 ноября – 22 ноября)

Изумруд – добавляет притягательности, способствует мягкости характера, гармонизирует чувства и эмоции.

Аквамарин – способствует гармонии в браке.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 1 декабря)

Гранат – повышает настроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.

Горный хрусталь – для гармонизации пространства и атмосферы вокруг себя.

Бирюза – повышает интуицию, усмиряет гнев и хранит мир в семье.

(2 декабря – 11 декабря)

Гранат – повышает настроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.

Рубин – добавляет мудрости и способствует целеустремлённости.

Халцедон – гармонизирует личную жизнь, усмиряет гнев, и повышает настроение.

(12 декабря – 21 декабря)

Лазурит – для вдохновения.

Рубин – добавляет мудрости и способствует целеустремленности.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 31 декабря)

Малахит – способствует повышению настроения и исполнению заветного желания.

Черный оникс – повышает концентрацию внимания, настойчивость, упорство.

Сапфир – помогает преодолеть депрессию.

(1 января – 10 января)

Халцедон – усмиряет гнев и повышает настроение.

Нефрит – для помощи в трудных ситуациях, семейного счастья.

(11 января – 20 января)

Тигровый глаз – способствует улучшению педагогических способностей, добавляет сосредоточенности и повышения концентрации внимания.

Аметист – для душевного спокойствия и внутреннего ощущения счастья.

Жемчуг Козерогам НЕ рекомендуется.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 30 января)

Бирюза – для мира и спокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.

Аквамарин – для гармонии в браке, против ссор. Добавляет оптимизма.

Янтарь – повышает интуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.

(31 января – 9 февраля)

Янтарь – повышает интуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.

Бирюза – для мира и спокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.

(10 февраля – 19 февраля)

Аквамарин – для гармонии в браке, против ссор. Добавляет оптимизма.

Оливин – повышает настроение и способствует развитию творческих способностей.

РЫБЫ

(20 февраля – 28\29 февраля)

Аметист – для душевного спокойствия и внутреннего ощущения счастья.

Сапфир – способствует духовному развитию, концентрации внимания.

(1 марта – 10 марта)

Сапфир – способствует духовному развитию, концентрации внимания.

Хризолит – повышает чувство собственного достоинства, избавляет от депрессии.

Яшма – повышает финансовое состояние.

(11 марта – 20 марта)

Александрит – стимулирует мозговую деятельность, способствует умиротворению и гармонизации эмоций.

Аквамарин – бережет от ссор и лишнего стресса.