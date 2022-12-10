Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 12 по 18 декабря 2022 года.



Пришло время переделать всю ту кучу дел, которые вы запланировали! Вас ждет неделя, крайне благоприятная для разных трудовых подвигов – от умственной работы и сдачи экзаменов до генеральной уборки в доме и розыску нужных подарков. Трудоголики, это ваша неделя!

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Начать важно в понедельник – в этот день настроиться на деловую волну и грамотно составить план работы поможет Сатурн, положительно заряженный Солнцем. В этот день можно распланировать не только текущую неделю, но и следующую. Планы окажутся реалистичными.

Вторник, среда и четверг идеальны для того, чтобы воплощать планы в жизнь. Светила обеспечат нас жизненной энергией, необходимой для беготни и суеты, и сообразительностью, которая пригодится на работе и учебе. Союз Луны с Венерой и Меркурием в среду поможет удачно сходить в салон красоты или к врачу, купить отличные вещи, поладить с коллегами и детьми.

А вот на пятницу возлагать надежды уже не стоит – конфликт между Луной и Марсом снизит наш потенциал. Если вы что-то не успели, не пытайтесь наверстать в последний рабочий день этой недели – он сопряжен с риском травм, ДТП и разговорами на повышенных тонах.

Выходные окажутся совершенно непохожими друг для друга: если суббота не подходит ровным счетом ни для каких дел (отдыхайте со спокойной совестью), то в воскресенье Меркурий с Ураном поднимут с утра пораньше своей сумасшедшей энергией и предложат куда-то поехать или пойти.

Овен

Для Овнов неделя будет периодом невероятной активности, которую подарит поддержка Солнца и Луны. Планируйте самые сложные задачи на вторник – среду, они вам по плечу. Обратите внимание на пятницу – этот день желательно провести тихо и поменьше передвигаться по городу.

Телец

Понедельник и четверг – лучшие дни для вас: дела будут спориться, а самочувствие и настроение не подкачают. Воскресенье и вовсе принадлежит вам! Полениться на этой неделе получится только в субботу, все остальные дни окажутся наполненными событиями и делами, поездками, разговорами.

Близнецы

После полнолуния в своем знаке всегда остается некоторая аура усталости. Поэтому вам будет нелегко выдержать темп этой недели, а он обещает быть высоким. Придется везде успевать и многое будет зависеть от вашей инициативности и личного участия. Старайтесь хорошенько высыпаться!

Рак

Ракам может быть сложно из-за необходимости быть постоянно на виду, действовать, отвечать на вопросы, брать ответственность на себя. Особое внимание уделите своим союзам – и романтическим, и деловым. Возможно, вас ждет череда переговоров или консультаций. Берегите себя и почаще говорите твердое "нет".

Лев

Луна начнет неделю в вашем знаке, что заставит прямо с понедельника браться за дела, составлять отчеты или публично выступать. У вас не получится спрятаться за чью-то спину или отсидеться в уголке. Зато всю неделю вы сможете прекрасно монетизировать свои способности и заработаете хорошие деньги.

Дева

Девы в своей стихии – земной. Вас ждет отличная неделя, особенно если вы сможете прямо с понедельника правильно настроить себя и верно оценить свои ресурсы. Покупки, походы по врачам, оздоровительные мероприятия, уход за внешностью, домашние дела, работа – в этих сферах вы сделаете все, что запланировали.

Весы

Неделя общения и передвижений! Вы достигнете своих целей, если не оставите шансов лени и прокрастинации. Поездки, переговоры, свидания, консультации, занятия с репетиторами пройдут отлично. Обратите внимание на субботу – день, когда настроение может резко ухудшится. Не берите в голову!

Скорпион

Скорпионам может быть не очень комфортно на этой неделе из-за большого количества огненной энергии, поэтому запланируйте себе качественный отдых в конце каждого рабочего дня. В целом неделя хороша для заработков, решения деловых вопросов, поездок по городу, отправки и получения посылок, общения с людьми.

Стрелец

Солнце в вашем знаке активно участвует во всех движухах небесной канцелярии, и вам тоже будет некогда лежать на печи и ждать, когда желание исполнится. Придется зарабатывать деньги, суетиться, много общаться. Эта неделя настолько хороша для бизнеса, учебы и покупки подарков, что будет обидно ее пропустить.

Козерог

Меркурий в вашем знаке активный и целеустремленный, с ним вам будет не до скуки. Настройтесь на завершение дел перед Новым годом – время для этого самое подходящее. Можно заниматься документами, творчеством, спортом, решать вопросы, связанные с детьми, ходить к парикмахерам, массажистам, делать покупки.

Водолей

Ваш Сатурн – главный герой понедельника и важный участник процессов всей недели. От вас будет многое зависеть на этой неделе, ваше слово часто будет решающим. Будьте готовы брать ответственность на себя, взвешивать все за и против, работать допоздна и принимать решения самостоятельно.

Рыбы

Чего не стоит делать Рыбам на этой неделе, так это обращаться к начальству, чиновникам или судебной системе, а также работать на износ, мало спать и плохо питаться. Включите заботу о себе! Если будет время, вспомните о зависших и неоконченных делах – их нужно завершить хотя бы мысленно: признав, что они не удались.