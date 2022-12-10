Удачные дни 2022 года Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Денег не хватает: позорно сбежавшая нищенка Хаматова избавляется от элитных хором ради пропитания
Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
партнеры
Суббота
10 декабря
Лента новостей
09:34
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
08:29
Новую книгу Пелевина встретили молчанием
06:34
Цены на жилье в СВАО стартуют от 4,3 млн
04:28
Новогодний плейлист: что слушать за праздничным столом
02:14
Молодежь ждет от родителей помощи с жильем
00:01
Праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение": приметы 10 декабря
22:47
Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестнице для Новогодней ночи
22:21
"Два года не выступает": Лещенко объяснил уход Добрынина со сцены проблемами и состоянием здоровья
22:00
Бесстыжая Пегова вывалила на стол туго затянутую сочную грудь
21:41
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица
21:12
"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты
20:34
"Нас хотело много мужчин": Семенович рассказала о грязном сексе после концертов
20:00
Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова
19:39
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
18:50
Наврали с три короба: водившие за нос народ принц Гарри и Меган Маркл выдали сами себя
18:21
"По факту это групповое избиение": что грозит дебоширу Лепсу за побои
17:50
"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами
17:38
Как не опозориться перед коллегами на корпоративе – знает нарколог
17:30
"А где же Юля?": Николаева сняли за ласками с молодой блондинкой
17:00
Разводит, потом кидает: грудастая любовница сосет из женатого Джигурды самое дорогое
16:40
Проклятья и гнев: Бьющихся в исступлении Пугачеву и Галкина* разорвала кричащая толпа иностранцев
16:20
С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги
16:00
"Я не здесь": SHAMAN признался в жизни в другом мире
15:40
Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью
15:20
Доступ в палату ограничен: главврач больницы сообщил о состоянии Киркорова после госпитализации
15:00
"Занимаю другое положение": Цискаридзе ткнул лицом в грязь вышвырнутого неудачника Галкина*
14:40
Не Иван: вскрылось настоящее имя еврея Урганта
14:20
"Насиловал": Семенович разболталась о домогательствах известного режиссера
14:00
Ушла от олигарха и стала домработницей в Германии: как живет звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева
13:40
"Сорвался": Одряхлевший старик Антонов душит своего волосатого зверька на камеру
13:20
"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского
13:00
Развратный дед Петросян закрутил шашни с молодухой за спиной у жены: На всех хватит
12:40
"Сил совсем нет": здоровье Утяшевой резко пошатнулось после решения о разводе
12:20
"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью
12:00
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства
11:40
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 декабря
11:20
Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос
11:00
61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство
10:40
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
10:20
В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей
10:00
Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу
09:40
Соблазнительные дырочки: Старый извращенец Петросян прилюдно раздел молодую жену
09:20
Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание
09:00
Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США
08:40
В Подмосковье сгорел торговый центр "Мега Химки"
08:20
Жирный кролик Лев Валентинович призван исправить демографическую проблему
08:00
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
06:13
"Большой и упругий": беременная Орлова уступила достоинство мужа разведенке Галич
04:20
Самые продаваемые ЖК по итогам ноября
02:16
"Вторичка" подешевела впервые с 2017 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат
"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных
Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 12 по 18 декабря 2022 года.
прочитано 163 раза

Пришло время переделать всю ту кучу дел, которые вы запланировали! Вас ждет неделя, крайне благоприятная для разных трудовых подвигов – от умственной работы и сдачи экзаменов до генеральной уборки в доме и розыску нужных подарков. Трудоголики, это ваша неделя!

ПО ТЕМЕ

Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества

Начать важно в понедельник – в этот день настроиться на деловую волну и грамотно составить план работы поможет Сатурн, положительно заряженный Солнцем. В этот день можно распланировать не только текущую неделю, но и следующую. Планы окажутся реалистичными.

Вторник, среда и четверг идеальны для того, чтобы воплощать планы в жизнь. Светила обеспечат нас жизненной энергией, необходимой для беготни и суеты, и сообразительностью, которая пригодится на работе и учебе. Союз Луны с Венерой и Меркурием в среду поможет удачно сходить в салон красоты или к врачу, купить отличные вещи, поладить с коллегами и детьми.

А вот на пятницу возлагать надежды уже не стоит – конфликт между Луной и Марсом снизит наш потенциал. Если вы что-то не успели, не пытайтесь наверстать в последний рабочий день этой недели – он сопряжен с риском травм, ДТП и разговорами на повышенных тонах.

Выходные окажутся совершенно непохожими друг для друга: если суббота не подходит ровным счетом ни для каких дел (отдыхайте со спокойной совестью), то в воскресенье Меркурий с Ураном поднимут с утра пораньше своей сумасшедшей энергией и предложат куда-то поехать или пойти.

Овен

Для Овнов неделя будет периодом невероятной активности, которую подарит поддержка Солнца и Луны. Планируйте самые сложные задачи на вторник – среду, они вам по плечу. Обратите внимание на пятницу – этот день желательно провести тихо и поменьше передвигаться по городу.

Телец

Понедельник и четверг – лучшие дни для вас: дела будут спориться, а самочувствие и настроение не подкачают. Воскресенье и вовсе принадлежит вам! Полениться на этой неделе получится только в субботу, все остальные дни окажутся наполненными событиями и делами, поездками, разговорами.

Близнецы

После полнолуния в своем знаке всегда остается некоторая аура усталости. Поэтому вам будет нелегко выдержать темп этой недели, а он обещает быть высоким. Придется везде успевать и многое будет зависеть от вашей инициативности и личного участия. Старайтесь хорошенько высыпаться!

Рак

Ракам может быть сложно из-за необходимости быть постоянно на виду, действовать, отвечать на вопросы, брать ответственность на себя. Особое внимание уделите своим союзам – и романтическим, и деловым. Возможно, вас ждет череда переговоров или консультаций. Берегите себя и почаще говорите твердое "нет".

Лев

Луна начнет неделю в вашем знаке, что заставит прямо с понедельника браться за дела, составлять отчеты или публично выступать. У вас не получится спрятаться за чью-то спину или отсидеться в уголке. Зато всю неделю вы сможете прекрасно монетизировать свои способности и заработаете хорошие деньги.

Дева

Девы в своей стихии – земной. Вас ждет отличная неделя, особенно если вы сможете прямо с понедельника правильно настроить себя и верно оценить свои ресурсы. Покупки, походы по врачам, оздоровительные мероприятия, уход за внешностью, домашние дела, работа – в этих сферах вы сделаете все, что запланировали.

Весы

Неделя общения и передвижений! Вы достигнете своих целей, если не оставите шансов лени и прокрастинации. Поездки, переговоры, свидания, консультации, занятия с репетиторами пройдут отлично. Обратите внимание на субботу – день, когда настроение может резко ухудшится. Не берите в голову!

Скорпион

Скорпионам может быть не очень комфортно на этой неделе из-за большого количества огненной энергии, поэтому запланируйте себе качественный отдых в конце каждого рабочего дня. В целом неделя хороша для заработков, решения деловых вопросов, поездок по городу, отправки и получения посылок, общения с людьми.

Стрелец

Солнце в вашем знаке активно участвует во всех движухах небесной канцелярии, и вам тоже будет некогда лежать на печи и ждать, когда желание исполнится. Придется зарабатывать деньги, суетиться, много общаться. Эта неделя настолько хороша для бизнеса, учебы и покупки подарков, что будет обидно ее пропустить.

Козерог

Меркурий в вашем знаке активный и целеустремленный, с ним вам будет не до скуки. Настройтесь на завершение дел перед Новым годом – время для этого самое подходящее. Можно заниматься документами, творчеством, спортом, решать вопросы, связанные с детьми, ходить к парикмахерам, массажистам, делать покупки.

Водолей

Ваш Сатурн – главный герой понедельника и важный участник процессов всей недели. От вас будет многое зависеть на этой неделе, ваше слово часто будет решающим. Будьте готовы брать ответственность на себя, взвешивать все за и против, работать допоздна и принимать решения самостоятельно.

Рыбы

Чего не стоит делать Рыбам на этой неделе, так это обращаться к начальству, чиновникам или судебной системе, а также работать на износ, мало спать и плохо питаться. Включите заботу о себе! Если будет время, вспомните о зависших и неоконченных делах – их нужно завершить хотя бы мысленно: признав, что они не удались.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Karl F. Sch?fmann / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 09:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу

Певица наконец-то вышла в свет
Шоу-бизнес

61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство

Прощай, Незалежная!

Шоу-бизнес

Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова

Артист перенес операцию

Шоу-бизнес

"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского

Конец дружбы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+