Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года

Овен

День нестабильный, нужно приготовиться к неожиданным поворотам событий. Это может быть как приятный сюрприз, так и импульсивный поступок со стороны какого-то из вашего окружения. На работе потребуется самодисциплина, нужно заняться планированием. Кроме того, возможно произойдет некое противостояние сил, поэтому желательно воздержаться от необдуманных поступков и решений.

В отношениях назревает кризис. Поставьте "на паузу" и сохраняйте спокойствие. Здоровье в порядке. Единственная рекомендация на сегодня – не переохлаждаться.

Телец

День подходит для деловой активности, необходимо серьезно отнестись к различным финансовым возможностям. В рабочий процесс вольются новые идеи, которые позволят работать на перспективу.

Свободные Тельцы могут сегодня встретить нового партнера, а вот у тех, кто уже состоит в отношениях, могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с импульсивностью второй половинки.

Чтобы чувствовать себя хорошо, сегодня лучше снизить ритм жизни и соблюдать распорядок дня.

Близнецы

Удачный и спокойный день, прекрасен для мечтаний и составления планов на будущее. Сегодня легко определять верные перспективы и начинать проекты. В личных отношениях все благоприятно и спокойно. Наслаждайтесь гармонией.

Что касается здоровья, то сегодня лучше соблюдать умеренность во всем.

Рак

В этот день необходимо держать слово, соблюдать все договоренности, действовать честно и справедливо. В работе и бизнесе возможны перемены, которые принесут выгоду. Для кого-то это может быть неожиданная подработка, или совмещение двух должностей.

В личных отношениях хороший день для романтики. Но главное – не перегружать нервную систему.

Лев

День радостный и благоприятный. Сегодня полезно совершенствовать свои способности и умения, это пригодится в работе и в бизнесе.

Возможны какие-то искушения со стороны противоположного пола. Сегодня может начаться какой-то мимолетный роман. И здесь Львам нужно быть аккуратными – получив удовольствие вы будете долго за него расплачиваться.

Дева

Стабильный активный рабочий день. Используйте его для максимальной реализации своих возможностей. Не рекомендуется заниматься никакими махинациями. Только если ваши действия будут честными, можно рассчитывать на получение прибыли.

Сегодня Девам захочется спокойствия. Возможно некоторое отчуждение в отношениях. Несмотря на предпраздничный день, лучше отказаться от употребления алкоголя.

Весы

Сегодня день может показаться эмоционально сложным и даже мрачным. Но эти ощущения. по большей степени, в Весов в голове, поэтому нужно контролировать себя и настроиться на позитивный лад. При этом день хорош для решения финансовых вопросов и продуктивной работы с документами.

Сохраняя сегодня мрачный настрой можно подпортить отношения с партнером. Если не возьмете себя в руки – лишите себя удовольствия и радости на весь день.

Скорпион

Прекрасный день для деловой активности, решения финансовых вопросов. Сегодня есть возможность хорошо заработать. Этот легкий день также подарит желание флиртовать, и делать это можно, не боясь каких-либо последствий в виде нечаянного романа. Правда есть вероятность встречи с партнером из прошлого, и вот тут лучше быть осторожными…

Стрелец

Этот день будет настолько ярким по ощущениям, что некоторым Стрельцам даже может показаться тревожным. Вы интуитивно почувствуете предвкушение чего-то нового. В бизнесе день хорош для начинаний и реализации задуманного ранее. Хороший душевный день для того, чтобы провести его в любви со своей второй половинкой.

Козерог

Энергетически насыщенный день. Главные критерии этой пятницы – воля и разум. В работе и финансах зреют хорошие перспективы, которые приведут к успеху. Важно лишь двигаться вперед, только тогда вы сможете добиться прогресса в делах.

С личной жизнью не все благоприятно. Возможна некоторая напряженность в отношениях, в некоторых случаях может потребоваться какое-то время для перезагрузки.

В этот день следует придерживаться здорового образа жизни. При наличии хронических заболеваний почек – возможно их обострение.

Водолей

Сегодня Водолеям нужно проявить силу, но при этом важно уметь обуздать свои чувства. В этот день вы получите удовлетворение от работы, возможен долгожданный рост по карьерной лестнице.

Не лучший день для отношений. Сегодня главное проявлять максимальное спокойствие и деликатность при общении с партнером. Будет соблазн высказать претензии, о чем можно в последствии пожалеть.

Состояние здоровья в целом не вызывает опасений, но стоит помнить, что трудоголизм наказуем – он влечет за собой перенапряжение и, как следствие, психосоматические расстройства.

Рыбы

День хорош для реализации давних замыслов. В работе все будет складываться как нельзя лучше, Рыбы почувствуют на себе позитивное отношение окружающих. При этом в личных отношениях возможны конфликты. Нужно проявлять терпение и деликатность в отношении своего партнера.