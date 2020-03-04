Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года

Овен

Возможен застой в делах. В принципе, в работе есть стабильность, но постепенно назревают условия для новых начинаний, но к ним нужно подготовиться. Сейчас лучшее время, чтобы взять тайм-аут, который необходим для обдумывания ситуации. В отношениях возможно обсуждение каких-то наболевших вопросов. Здоровье сегодня нужно поберечь. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Телец

Гармоничный и спокойный день. На работе необходимо пересмотреть свои планы, возможно их выполнение не реально. Сейчас отличный момент благоустроить свой семейный быт. К здоровью отнеситесь внимательно. Возможен упадок сил. Лучше исключите алкоголь.

Близнецы

Напряженный и конфликтный день. На работе ситуация может стать нестабильной. В отношении финансов необходимо соблюдать осторожность – не исключены "подставы" и обман.

Сегодня вам захочется флиртовать – делайте это с удовольствием. Но, желательно, проявляйте знаки внимания в отношении вашего партнера, а не сослуживцев.

Рак

Спокойный день, хорош для карьеры и заработка. В отношениях с противоположным полом необходимо избегать искушения со стороны. В парных отношениях возможны конфликты.

Нужно быть аккуратным к здоровью – возможно обострение хронических заболеваний, причем скорее всего на фоне усталости.

Лев

Хороший день, открывающий интересные возможности. Они скорее всего будут касаться работы и бизнеса. Сегодня важно не идти напролом, а анализировать происходящее вокруг. В паре не исключены выяснения отношений.

Дева

Гармоничный день. На работе необходимы четкое и эффективное планирование, концентрация. Готовьтесь принять какое-то трудное решение. В личной жизни без каких-либо изменений. Но в отношении здоровья необходимо соблюдать осторожность. На фоне истощения организма будет присутствовать постоянная усталость.

Весы

Сегодня возможно подавленное состояние, связанное с внутренним напряжением и загруженностью на работе. В делах важно не отпускать управление своими ресурсами на самотек, нужно сделать акцент на развитии долговременных проектов.

Если были какие-то проблемы в личной жизни, то возможны примирения. Если вы одиноки, но не исключена судьбоносная встреча.

Скорпион

Сегодня у вас достаточно неопределенное положение. На работе возможны какие-то неприятные ситуации, выход их которых вы найдете, опираясь на поддержку третьих лиц.

Отношения с партнером прозрачные и понятные. Иммунитет набирает силу, так что, если вы болели, ждите скорейшего выздоровления.

Стрелец

Несмотря на то, что день обещает быть благоприятным, важно сдерживать себя в желании поконфликтовать. Четко отслеживайте, справедлива ли ситуация, причем как в работе, так и в отношениях. Если будет необходимость отстаивать собственные интересы (и интересы семьи), не спускайте ситуацию на тормозах.

В этот день важно бережно отнестись к себе, потому что нервная система сейчас в напряжении.

Козерог

Тревожный, напряженный день. Сосредоточьтесь на финансах, четко управляйте своими ресурсами.

Семейные отношения привнесут в этот день радостную нотку. Если были какие-то проблемы, то возможны примирения. У одиноких Козерогов не исключены интересные перспективные встречи.

Водолей

В целом, день активный и достаточно эффективный. На работе необходимо сосредоточиться на анализе, быть бдительными и заняться поиском информации для реализации дальнейших проектов.

Для семейных Водолеев день легкий, приятный. Если были какие-то конфликты со второй половинкой – вас ждет примирение. По здоровью рекомендация только одна – отказаться от алкоголя.

Рыбы

Благоприятный и спокойный день. На работе он будет еще и продуктивным, но без излишнего напряжения. В личных отношениях возможна временная пауза, вызванная желанием побыть в одиночестве. Сегодня лучше отказаться от алкоголя, в противном случае есть угроза снижения жизненного тонуса.