Гороскоп на сегодня, 27 марта

Овен

День бурного труда. Необходимо сохранять спокойствие, по возможности стараться успевать все, тогда можете ожидать удачи в делах и получение денежной помощи.

В личной жизни все спокойно. Вы будете чувствовать теплое и искренне отношение со стороны партнера. А вот по поводу стоит задуматься. Не слишком ли беспечно вы относитесь к своему организму? Проявите бдительность при проявлении первых симптомов недомогания.

Телец

Настало время прощания с прошлым. Сейчас вам просто необходимо двигаться навстречу изменениям, не оглядываясь назад. В работе и в бизнесе предстоит столкнуться со сложной и запутанной ситуацией и искать из нее выход, ставить новые цели.

В отношениях все размеренно и спокойно. Если у вас нет постоянного партнера, вы почувствуете, что кто-то из вашего окружения проявляет к вам симпатию и дарит сердечное тепло.

Предупреждение, касающееся здоровья: возможно ухудшение самочувствия. Берегите себя.

Близнецы

День благоприятный и стабильный. Но только если вы не будете витать в облаках. Осуществить задуманное вы сможете только при серьезном подходе и планировании.

Отношения в семье и здоровье не вызывают опасений. Более того, если вы чувствовали какое-то недомогание, энергии дня повлияют на скорейшее выздоровление.

Рак

День неоднозначный, сильно загруженный. Возможно вы взяли на себя слишком много дел и забот. Скорее всего, сегодня добиться высоких результатов в работе не получится. Не исключено, что возникнут какие-то обременительные обязательства, которые нарушат ваши планы.

Если отношения с противоположным полом только назревают, находятся на этапе влюбленности – день очень хорош. Он подарит романтику и приятные моменты. Людям, находящимся в стабильных отношениях, наоборот, стоит следить за своими действиями и словами, в противном случае возможны конфликты с партнером.

Сегодня возможна небольшая усталость. Не нагружайте себя больше меры.

Лев

День будет энергетически заряженным и активным. Получится реализовать давно задуманные дела, но не все пойдет как по маслу – скорее всего Львам придется столкнуться с неприятностями на пути к цели. Но в итоге вы сможете выйти победителем.

Сегодня также возможно некоторое охлаждение и недопонимание с партнером. Если есть какие-то проблемы с давлением, стоит быть очень внимательными к самочувствию.

Дева

Авантюрный и активный день, но, при этом, все в делах и в работе просто необходимо вести честную игру. Не лишним будет всесторонне оценивать и проверять информацию.

В отношениях все спокойно, день не предвещает никаких конфликтов и сюрпризов. В плане здоровья достаточным будет уделять внимание профилактике и не переедать.

Весы

День спокойный и ровный. Однако необходимо соблюдать разумную экономию, чтобы не понести убытков, особенно это касается частного бизнеса.

Сегодня у Весов проснется желание флиртовать. Семейным представителями этого знака стоит быть осторожными, иначе все может вылиться в романтическое увлечение.

Скорпион

Перспективный, радостный, ровный день. В работе и бизнесе возможно заключение успешного делового партнерства. Сотрудничество обещает быть эффективным.

В отношениях климат хороший, вы испытываете живые, чистые чувства, и они взаимны.

Стрелец

Возможны благоприятные перемены, которые, скорее всего, коснутся работы. Нужно быть готовым быстро менять планы и не бояться идти вперед, даже если ситуация в настоящий момент кажется непонятной.

В отношениях наступает напряженный период, который может вылиться в серьезный кризис. Сегодня особенно не рекомендуется употреблять алкоголь.

Козерог

Энергетически наполненный день с необходимостью немедленно решить какую-то проблему. Нельзя исключать, что на работе придется буквально провести эксперимент, чтобы сдвинуть ситуацию с места. Не исключена смена должности или рода деятельности.

Если вы были в ссоре со своей второй половинкой, то сегодня самое время пойти на примирение. Берегите здоровье: остерегайтесь экстрима.

Водолей

Сегодня Водолеям необходимо проявить силу и обуздать собственные чувства. Не исключено, что возникнет необходимость быстро принять решение. Чтобы оно оказалось верным, следует исходить из позиции справедливости.

В отношениях возможны какие-то споры и разногласия.

Рыбы

День достаточно противоречивый, но, при этом, энергетически сильный. Сегодня обязательно сохранять последовательность и уверенность в себе, тем более, что это очень понадобится в работе, потому что ситуация в коллективе может быть не очень прозрачной. Вы будете ощущать некую нестабильность.

Стабильности нет и в личной жизни – возможно охлаждение отношений с партнером. Особое внимание следует обратить внимание на здоровье. При первых же признаках недомогания берите тайм-аут.