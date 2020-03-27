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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 марта

Фото: Дни.ру
Елена Еж

Елена Еж блогер

 Таро-терапевт, специалист по психологическому портрету
Наступает время перемен, которое потребует принятия смелых решений. Подробный гороскоп на сегодня, 27 марта, по просьбе "Дни.ру" составила таролог Елена Еж. 
прочитано 17 раз

Овен

День бурного труда. Необходимо сохранять спокойствие, по возможности стараться успевать все, тогда можете ожидать удачи в делах и получение денежной помощи.

В личной жизни все спокойно. Вы будете чувствовать теплое и искренне отношение со стороны партнера. А вот по поводу стоит задуматься. Не слишком ли беспечно вы относитесь к своему организму? Проявите бдительность при проявлении первых симптомов недомогания.

Телец

Настало время прощания с прошлым. Сейчас вам просто необходимо двигаться навстречу изменениям, не оглядываясь назад. В работе и в бизнесе предстоит столкнуться со сложной и запутанной ситуацией и искать из нее выход, ставить новые цели.

В отношениях все размеренно и спокойно. Если у вас нет постоянного партнера, вы почувствуете, что кто-то из вашего окружения проявляет к вам симпатию и дарит сердечное тепло.

Предупреждение, касающееся здоровья: возможно ухудшение самочувствия. Берегите себя.

Близнецы

День благоприятный и стабильный. Но только если вы не будете витать в облаках. Осуществить задуманное вы сможете только при серьезном подходе и планировании.

Отношения в семье и здоровье не вызывают опасений. Более того, если вы чувствовали какое-то недомогание, энергии дня повлияют на скорейшее выздоровление.

Рак

День неоднозначный, сильно загруженный. Возможно вы взяли на себя слишком много дел и забот. Скорее всего, сегодня добиться высоких результатов в работе не получится. Не исключено, что возникнут какие-то обременительные обязательства, которые нарушат ваши планы.

Если отношения с противоположным полом только назревают, находятся на этапе влюбленности – день очень хорош. Он подарит романтику и приятные моменты. Людям, находящимся в стабильных отношениях, наоборот, стоит следить за своими действиями и словами, в противном случае возможны конфликты с партнером.

Сегодня возможна небольшая усталость. Не нагружайте себя больше меры.

Лев

День будет энергетически заряженным и активным. Получится реализовать давно задуманные дела, но не все пойдет как по маслу – скорее всего Львам придется столкнуться с неприятностями на пути к цели. Но в итоге вы сможете выйти победителем.

Сегодня также возможно некоторое охлаждение и недопонимание с партнером. Если есть какие-то проблемы с давлением, стоит быть очень внимательными к самочувствию.

Дева

Авантюрный и активный день, но, при этом, все в делах и в работе просто необходимо вести честную игру. Не лишним будет всесторонне оценивать и проверять информацию.

В отношениях все спокойно, день не предвещает никаких конфликтов и сюрпризов. В плане здоровья достаточным будет уделять внимание профилактике и не переедать.

Весы

День спокойный и ровный. Однако необходимо соблюдать разумную экономию, чтобы не понести убытков, особенно это касается частного бизнеса.

Сегодня у Весов проснется желание флиртовать. Семейным представителями этого знака стоит быть осторожными, иначе все может вылиться в романтическое увлечение.

Скорпион

Перспективный, радостный, ровный день. В работе и бизнесе возможно заключение успешного делового партнерства. Сотрудничество обещает быть эффективным.

В отношениях климат хороший, вы испытываете живые, чистые чувства, и они взаимны.

Стрелец

Возможны благоприятные перемены, которые, скорее всего, коснутся работы. Нужно быть готовым быстро менять планы и не бояться идти вперед, даже если ситуация в настоящий момент кажется непонятной.

В отношениях наступает напряженный период, который может вылиться в серьезный кризис. Сегодня особенно не рекомендуется употреблять алкоголь.

Козерог

Энергетически наполненный день с необходимостью немедленно решить какую-то проблему. Нельзя исключать, что на работе придется буквально провести эксперимент, чтобы сдвинуть ситуацию с места. Не исключена смена должности или рода деятельности.

Если вы были в ссоре со своей второй половинкой, то сегодня самое время пойти на примирение. Берегите здоровье: остерегайтесь экстрима.

Водолей

Сегодня Водолеям необходимо проявить силу и обуздать собственные чувства. Не исключено, что возникнет необходимость быстро принять решение. Чтобы оно оказалось верным, следует исходить из позиции справедливости.

В отношениях возможны какие-то споры и разногласия.

Рыбы

День достаточно противоречивый, но, при этом, энергетически сильный. Сегодня обязательно сохранять последовательность и уверенность в себе, тем более, что это очень понадобится в работе, потому что ситуация в коллективе может быть не очень прозрачной. Вы будете ощущать некую нестабильность.

Стабильности нет и в личной жизни – возможно охлаждение отношений с партнером. Особое внимание следует обратить внимание на здоровье. При первых же признаках недомогания берите тайм-аут. 

27 марта 2020, 01:16

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