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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года

Фото: Дни.ру
Елена Еж

Елена Еж блогер

 Таро-терапевт, специалист по психологическому портрету
Среда будет динамичным днем, который затронет финансовые вопросы большинства представителей зодиакального круга. Подробный гороскоп на сегодня, 18 марта по просьбе "Дни.ру" составила таролог Елена Еж
прочитано 176 раз

Овен

В этот день необходимо довериться интуиции, потому что в делах скорее всего понадобится урепить собсвтенные позиции всвязи с неприязненными отношениями в коллективе или партнерами по бизнесу. В личной жизни все спокойно, а вот здоровье необходимо поберечь, потому что возможны простудные заболевания. Постарайтесь не переохлаждаться.

Телец

День возможно потребует от вас активных и решительных действий. Нужно будет полагаться только на себя. В работе можно будет заручиться помощью партнеров и организовать успешное сотрудничество. Главное – поддерживать свое настойчивое желание двигаться вперед.

В душе у Тельцов весна, поэтому возможен флирт и соблазны, будьте осторожны, если уже связаны семейными узами. Внимательно отнеситесь к собственному здоровью. Высок риск заболеваний и травм.

Близнецы

Необходимо совладать со своими чувствами, особенно со страхами. Старайтесь смягчать любую тревожную ситуацию. Только тогда можно рассчитывать на благоприятный день для материальных и профессиональных дел.

Если была с ссора со второй половинкой – воспользуйтесь энергией для и пойдите на примирение. У одиноких представителей знака Близнецы есть шансы на интересное знакомство.

Рак

Ракам необходимо открыться новому опыту. Не исключено, что появятся возможности для того, чтобы найти новую работу. Также есть вероятность получить интересное предложение. День хорош для улучшения отношений в паре, семейного микроклимата.

Здоровье не вызывает опасений. Главное – не перегружаться.

Лев

Будут сложности с планированием и прогнозированием, поэтому это день активности и принятия быстрых решений. Сегодня есть шанс улучшить отношения, поэтому если в вашей паре существуют какие-то недомолвки – воспользуйтесь энергиями дня.

Дева

День важных известий, которые будут касаться учебы, работы и доходов. Все вопросы, касающиеся бизнеса, потребуют компромиссов. Избавьтесь от противоречий и сопротивления – нужен максимально дипломатический подход.

В личных отношениях можно рассчитывать на прояснение ситуации и обсуждение наболевших вопросов.

В отношении здоровья день не слишком благоприятный. Не сдавайте позиции, берегитесь апатии и депрессии.

Скорпион

У Скорпионов достаточно гармоничный день. Единственное, скорее всего придется много работать. В личной жизни спокойствие гарантировано только на компромиссах. Поберегите нервную систему.

Весы

День поможет понять, что же было посеяно ранее. Так что, будет он хорошим или плохим, зависит только от ваших поступков, совершенных в недалеком прошлом. Это будет касаться и рабочих, и личных вопросов.

Стрелец

Сильный, динамичный день, в который нужно проявить твердость и зрелость. И тогда вам будет сопутствовать успех в работе и в бизнесе.

В личной жизни все четко и ясно, никаких компромиссов. Ситуация ровно такая, как кажется на первый взгляд. Сегодня Стрельцам не рекомендовано употреблять алкоголь и впадать в уныние.

Козерог

Для Козерогов энергетически мощный день, но при этом стоит ожидать каких-то ограничений по финансам. "Движение" денег будет очень органиченным.

Возможно начало нового романа, либо освежение нежных чувств в давно устоявшихся отношениях.

Козерогам в этот день необходимо серьезно отнестись к здоровью. Не переутомляйтесь и не забывайте поддерживать свой организм витаминами.

Водолей

Стабильный день, требующий четкого планирования. На работе возможны непредвиденные ситуации, которые потребуют проведения совещания.

В отношениях возможно охлаждение и отстраненность. Не выясняйте отношения сейчас, это пройдет.

Рыбы

Несмотря на то, что общий фон дня творческий и созидательный, не исключены споры и разногласия на работе. В личной жизни все спокойно. Те, кто уже состоит в паре, будут наслаждаться преданными и глубокими отношениями. 

17 марта 2020, 21:41

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