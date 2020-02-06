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Гороскоп

Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака

Фото: pixabay.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость Стрельцов со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили.         
прочитано 172 раза

СТРЕЛЕЦ – ОВЕН

Они очень хорошо понимают друг друга. В такой паре сильное сексуальное влечение друг к другу. Даже разногласия не могут долго длиться в этом союзе. Общие идеи захватывают их, да и вообще случается, что эти люди с ранней школы присматриваются друг к другу, меняют партнеров, а в итоге все равно оказываются вместе. Прекрасные перспективы.

СТРЕЛЕЦ – ТЕЛЕЦ

Телец откровенно не нравится Стрельцу. Даже на интимную жизнь они, оба ее обожая, смотрят по-разному. Стрелец предпочел бы иметь более простого и покладистого партнера, который не будет тянуть одеяло на себя. Тельцу быстро надоедает своенравность Стрельца. Они утомляют друг друга. Вместе им быть очень тяжело.

СТРЕЛЕЦ – БЛИЗНЕЦЫ

Стрельцы и Близнецы отлично дружат. Они не стесняются случайной связи и могут периодически ее возобновлять. Но вот постоянные отношения быстро убьют их заинтересованность друг в друге. Даже несколько свиданий подряд откроют, что ловить, в сущности, нечего. Оба начинают зевать, мечтать оказаться в другом месте, заняться чем-то интересным.

СТРЕЛЕЦ – РАК

Взгляд Рака на отношения неприятен Стрельцу. Слишком уж Рак, по его мнению, ограничен. Стрелец хочет смотреть на мир шире, его тянет на приключения. А Рак же занимается какими-то своими, одному ему интересными вопросами. Но в то же время обоих друг к другу очень тянет в сексуальном плане. Они могут встречаться и даже заниматься сексом в необычных местах, однако строить реальные отношения, а тем более играть свадьбу им точно не стоит.

СТРЕЛЕЦ – ЛЕВ

Стрелец находит во Льве воплощение прекрасного. Он хочет обладать этим человеком, а ведь это еще Лев даже не показал весь свой арсенал инструментов соблазнения! К тому же им интересно друг с другом не только в постели, но и в обычном разговоре. У обоих есть богатый внутренний мир, а это дорогого стоит. Один из лучших союзов, которые есть в Зодиаке.

СТРЕЛЕЦ – ДЕВА

В юности Дева может заинтересовать Стрельца, но с возрастом все меняется. Он понимает, что даже самый привлекательный человек, рожденный под знаком Девы, не сможет компенсировать внешностью полное отсутствие интеллектуальных точек соприкосновения. Иными словами, секс сексом, но ведь еще хочется о чем-то поговорить. А общение с Девой выходит слишком унылым. Она и сама не горит желанием открываться Стрельцу, слишком он для нее непредсказуем.

СТРЕЛЕЦ – ВЕСЫ

Весы подходят Стрельцу, поскольку они – неприхотливый партнер. Он не будет держать Стрельца на привязи, не станет критиковать и придираться по пустякам. А какие вещи можно творить в постели! Ведь в этом союзе все по-взрослому, никаких сексуальных комплексов. Отличный союз.

СТРЕЛЕЦ – СКОРПИОН

Отличная сексуальная совместимость. Они способны реализовывать желания друг друга. У них хорошая интеллектуальная связь, хотя Стрелец иногда чувствует значительное превосходство над Скорпионом. Также Стрельца сильно раздражает критика и агрессия со стороны Скорпиона, который всегда норовит чем-нибудь уязвить. Сам Стрелец чувствует в этих отношениях нехватку свободы. Скорпиона слишком много с его извечными разговорами о жизни. Брак возможен, но в нем будут бушевать бури эмоций.

СТРЕЛЕЦ – СТРЕЛЕЦ

В этих отношениях постоянно происходит что-то непонятное. То ли они вместе, то ли это просто короткие отношения. Никто не может сказать точно. Даже самим себе Стрельцы не объяснят, любовь это, или простая симпатия. Такой союз может распасться уже завтра, а может продлиться месяцы или годы. Но все же чаще состоять в отношениях для них будет в тягость. Куда интереснее простой секс.

СТРЕЛЕЦ – КОЗЕРОГ

Козерог не нравится Стрельцу. Слишком неинтересным и скучным Стрелец видит этого человека. Но при этом он часто может заблуждаться, приписывая Козерогу те положительные качества, которых тот не имеет. Скажем, Стрелец хочет видеть в объекте своего обожания мечтателя и романтика, а оказывается, что все его мечты сводятся к покупке жилья, а романтика – к зачатию детей, чтобы потом всю жизнь возиться с пеленками. Для Стрельца это кошмар и приговор. Ему больше нравится жить в удовольствие, спонтанными импульсами. А вот это уже кошмар для Козерога.

СТРЕЛЕЦ – ВОДОЛЕЙ

В этой паре невероятное сексуальное напряжение. Они изобретательны в интимной сфере, им вместе весело. Водолей склонен видеть в Стрельце мудрого наставника. Стрелец, в свою очередь, доверяет Водолею доминировать во многих вопросах. Так что, чаще именно Водолей ответственен за то, чтобы отношения развивались. Обычно он и является их инициатором. Но в то же время оба склонны к неверности. Если это преодолеть, брак будет очень счастливым, ведь у них почти не бывает конфликтов.

СТРЕЛЕЦ – РЫБЫ

Эти люди будто с разных планет. Их ласки неуклюжи, а разговоры нелепы. Некоторые точки соприкосновения найти можно, но все они недостаточно весомы, чтобы стать фундаментом для отношений. Если начистоту, никто из них и не заинтересован друг в друге. Такие связи — редкое исключение.

6 февраля 2020, 13:05

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