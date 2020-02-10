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Гороскоп

Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака

Фото: pixabay.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость Козерогов со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили.        
прочитано 108 раз

КОЗЕРОГ – ОВЕН

Два сильных характера, у которых диаметрально противоположные взгляды на жизнь, сошлись в этом союзе в схватке. Им очень тяжело друг с другом. Казалось бы, достаточно найти компромисс, и проблема будет решена. Но кому он нужен, этот компромисс? Быть правым для каждого здесь куда важнее, чем сохранить хорошие отношения. Это довольно сильное напряжение для брака, но краткосрочные отношения возможны.

КОЗЕРОГ – ТЕЛЕЦ

У них прекрасная сексуальная совместимость. Да и общее представление об отношениях похожее. Они не стремятся в романтические путешествия по дальним странам, не дарят друг другу звезды на небе. Куда важнее – крепкий быт, доступные, зато реальные радости. Брак будет удачным.

КОЗЕРОГ – БЛИЗНЕЦЫ

Козерогу не угнаться за подвижными Близнецами, которым очень хочется постоянно быть в движении. А Козерог предпочитает сидеть на месте, где все под рукой. Такие отношения не направляются к успеху. Напротив, их ждет неминуемый провал. Но в качестве непродолжительной интрижки все возможно.

КОЗЕРОГ – РАК

Рак будет рад найти такого партнера, который будет, с одной стороны, силен характером, а с другой – не будет пытаться подавить Рака излишней импульсивностью. Холодный, рациональный Козерог кажется Раку удачным партнером, но вечно длиться такое счастье не будет. Рано или поздно Козерог начнет наступать, все больше заполняя собой пространство. Раку будет тесно в этих отношениях. Он захочет их разорвать.

КОЗЕРОГ – ЛЕВ

Им нечего делать рядом друг с другом. Лев считает Козерога скупым на чувства, а тот, в принципе, не в восторге от мировоззрения Льва. У них много противоречий, и даже в интимной сфере они умудряются найти разногласия. Как умные люди, они могут найти компромиссы, но все это – лишь временное решение. Оно сгодится для того, чтобы отсрочить разрыв, но не сможет стать фундаментом для брака.

КОЗЕРОГ – ДЕВА

Козерогу хорошо с Девой. Это знаки Земли – люди, про которых скажут, что они спелись. Оба практично смотрят на жизнь, стремятся к общим ценностям. Но Дева слишком холодна даже для суховатого Козерога. Он бы хотел от нее больше отдачи в интимной сфере, а она не всегда готова ему это дать. Но в целом это хороший союз.

КОЗЕРОГ – ВЕСЫ

Весы обладают теми качествами, которые так не хватает Козерогу: веселость, задор, оптимизм. Это тот случай, когда противоположности притягиваются. Козерог охотно свяжет жизнь с Весами, но это будет далеко не радужный союз. Все же они – люди разной природы, а потому им многие годы потребуется притираться. Это не то желанное семейное счастье, о котором мы мечтаем с молодости, но все же потенциал для брака есть.

КОЗЕРОГ – СКОРПИОН

Козерог сможет открыть для себя секс с новой стороны в этих отношениях. На этой базе может возникнуть большая симпатия, которая перерастет во что-то еще. Как ни крути, но в фундаменте их отношений будет страсть. Это ни хорошо, ни плохо, а просто факт. Со временем Скорпион возьмет верх. Однако это не сделает их союз плохим. Брак будет хорошим.

КОЗЕРОГ – СТРЕЛЕЦ

У них слишком много противоречий. Дай им возможность выбрать между левым и правым, и каждый назовет противоположную сторону. С этим ничего не поделать. Лучше даже не пытаться. Каждый обнаружит, что, по мнению другого, живет неправильно и стремится не к тем ценностям, к которым стоило бы.

КОЗЕРОГ – КОЗЕРОГ

В этом союзе не хватает чего-то живого, яркого, подвижного. Слишком тут все статично. Ощущение, что две машины соединились в одно устройство, но батарейку забыли вставить. Они могут пытаться "оживить" отношения сексуальными играми, путешествиями, необычными свиданиями, но это лишь форма, в которой нет нужного содержания.

КОЗЕРОГ – ВОДОЛЕЙ

Они легко поладят. В сущности, пока дело не доходит до постели, им нечего делить и не из-за чего спорить. А вот в интимной сфере возможны сложности. Водолей подстегивает Козерога к экспериментам, тот не видит в них смысла. Рано или поздно, кто-то уступит. Скорее всего, это будет Козерог. Но это лишь временно занятая новая боевая позиция. В отношениях партнеры попьют крови друг друга.

КОЗЕРОГ – РЫБЫ

Козерога не путает непостоянство Рыб, ведь он сам – воплощенная стабильность. Он помогает Рыбам найти тот самый важный стержень в жизни, который помогает двигаться в правильном векторе. Это перспективный союз, который может развиться в прочные и счастливые отношения.

10 февраля 2020, 11:47

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