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Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Львом

Фото: Дни.ру
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость мужчины-Льва со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили.     
прочитано 186 раз

ЛЕВ – ОВЕН

Оба могут построить крепкий союз, отталкиваясь лишь от одного только сексуального влечения. Они любят все неординарное и друг для другая являются как раз такой экзотикой. Единственная существенная сложность в их отношениях – это борьба за власть. Кто главнее — король или царь? Тут ответа быть не может. Примерно такого же уровня сложности преподнесет им семейная иерархия. Но этот вопрос решить можно. Брак обещает быть благополучным.

ЛЕВ – ТЕЛЕЦ

Нежелательный брак. Все может начаться симпатией, а закончится чувством сильного отторжения. У них очень много разногласий. Лев ведет себя, по мнению Тельца, слишком вызывающе. Телец раздражает Льва тем, что у него вся жизнь по расписанию. Эта та ситуация, когда компромисс найти невозможно. Такие пары образуются на почве сексуально влечения, а потом расходятся.

ЛЕВ – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы знают подход ко Льву, и это во многом уже определяет судьбу такого союза, как положительную. Разумеется, Лев не в восторге т ветрености Близнецов, но ведь и они могут поработать над своей верностью. В итоге получается сильная симпатия, которая перерастает в прочные отношения.

ЛЕВ – РАК

Рак хотел бы получить ото Льва гораздо больше, чем тот желает дать. Льву по нраву сексуальная интрижка, непродолжительный роман без обязательств. Рак ищет стабильности, надежности, взаимности. В итоге получается, что на хороших дистанциях это вполне неплохая связь, но без больших перспектив.

ЛЕВ – ЛЕВ

Очень хороший союз. Кажется, что двум царям не усидеть на одном троне. Но ведь перед нами не цари – а царь и царица. Они оставляют прекрасную пару, где каждый с удовольствием восхищается партнером. У них прекрасное чувство вкуса, завышенные требования друг другу и желание этим требованиям соответствовать.

ЛЕВ – ДЕВА

Лев не особо рад быть в союзе с Девой. Ему с ней не о чем общаться, да и в постели она для его пылкого нрава выглядит как ледышка. А Дева, в свою очередь, человек практичный, который живет по плану и расписанию. Ей совсем не радостно от того, что в жизни появился некий царь, который указывает ей, когда и что делать. В итоге получается конфликт на конфликте.

ЛЕВ – ВЕСЫ

Лев любит доминировать и подавлять. Весы ничего особо против не имеют. Они умеют подстраиваться, а в своем партнере видят только лучшие стороны. Собственно, такой человек как Лев – для Весов отличный пример для подражания. В этом союзе Весы стремятся развиваться, чтобы быть ровней своему партнеру. Но главнее – не забывать отдавать Льву должное. Ну а Льву полагается быть помягче с Весами.

ЛЕВ – СКОРПИОН

Два хищника сошлись на общей территории. Кажется, они разговаривают на одном языке. И в самом деле у них много общего. Однако Скорпион слишком язвителен для Льва и тоже метит в лидеры, а Лев такую конкуренцию не выносит. У них получится неплохая связь, но вот брак не особо перспективный.

ЛЕВ – СТРЕЛЕЦ

Отличный брак, счастливые отношения. Многое в их союзе построено на страсти, но не исчерпывается только ею одной. Оба знака горячо привязаны друг другу, веселы, интеллектуальны. Они стремятся к совершенству и находят его друг в друге. Здесь царят любовь, вдохновение и счастье.

ЛЕВ – КОЗЕРОГ

Козерог – приземленный знак, а Льва все время тянет ко всему необычному, помпезному, яркому. Эти знаки — противоположности, которым нелегко ужиться рядом друг с другом. Все было бы еще нечего, если бы Козерог мог уступить властолюбивому Льву. Но не тут-то было. Это два сильных лидера, которые будут сражаться за власть до последнего, так что брак нежелателен.

ЛЕВ – ВОДОЛЕЙ

Лев любит таких экстравагантных личностей, как Водолей. Они находят много общего в постели. Но все же Водолей для Льва слишком любит рефлексию. Лев предпочитает уделять больше внимания мыслям о реальной жизни и о том, что нас окружает. Со временем они начнут друг друга сильно раздражать. Длительные отношения под вопросом.

ЛЕВ – РЫБЫ

Льву с Рыбами вряд ли удастся составить прочный и счастливый союз. Рыбы постоянно где-то там, не здесь. Они погружаются в себя и даже во время секса остаются для Льва чем-то чужим, отстраненным. Если сперва есть сильная симпатия и влечение, со временем это проходит. Рыбам просто надоедает находиться под постоянным давлением со стороны Льва, да и он не в восторге от них.

9 января 2020, 14:32

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