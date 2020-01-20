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Гороскоп

Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака

Фото: pixabay.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость Скорпионов со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили.        
прочитано 181 раз

СКОРПИОН – ОВЕН

Овен и Скорпион очень похожи по своим натурам. Они легко находят общий язык на почве сексуального влечения. Однако рано или поздно поведение Овна начинает задевать эмоционального Скорпиона. Начинается период установки ограничений друг для друга, запускается борьба темпераментов. Это не непреодолимое препятствие, но в отношениях будет напряжение.

СКОРПИОН – ТЕЛЕЦ

Они – хорошие любовники, но плохие супруги. Никто не желает уступать другому. Бытовые вопросы превратят дом в поле боя. Борьба за власть начнет сводить обоих с ума. Ясное дело, что простая интимная связь не стоит таких мучений. Постучавшись в закрытые двери, они примут решение разойтись.

СКОРПИОН – БЛИЗНЕЦЫ

Скорпион любит секс очень и очень сильно. Близнецы всегда обеими руками за интимную связь с темпераментным партнером. В постели они находят общий язык, им хорошо вместе. Скорпион любит доминировать, но Близнецы к этому относятся легко, с юмором. И тут важно, как реагирует сам Скорпион. У кого-то будет задето самолюбие, а другие не будут возражать. Идеальных отношений звезды не обещают, но все осуществимо.

СКОРПИОН – РАК

Уступчивый Рак – прекрасная пара для Скорпиона. Им не приходится бороться за власть. Кто главный и так всегда понятно. Чувственность Рака отлично дополняет страстность Скорпиона. Это те самые, пресловутые противоположности, которые отлично сходятся и понимают друг друга с полуслова. Брак удачный.

СКОРПИОН – ЛЕВ

Это будет битва титанов! У каждого свое оружие: Скорпион холоден, коварен, расчетлив. Лев силен, беспощаден и кровожаден. Звучит поэтично, но в этом мало чего-то, что напоминало бы отношения влюбленной пары. Действительно, здесь больше конкуренции, чем романтики. Неблагоприятный союз.

СКОРПИОН – ДЕВА

Скорпиону хорошо с таким прагматичным человеком, поведение которого легко проанализировать и предсказать. На бытовом уровне у них нет разногласий. Но со временем Скорпион начинает давить на Деву в интимной сфере, а та пускается в необузданную критику. В конце концов, они устают друг от друга.

СКОРПИОН – ВЕСЫ

Весы нуждаются в более "легком" партнере, чем Скорпион. Он слишком требователен и ревнив. Весы и не против пойти навстречу, но уж слишком тяжело даются им эти отношения. Сам Скорпион нуждается в более "твердой" второй половинке, которая могла бы "держать удар". Найти баланс в этом реально, но жизнь будет полна эмоций.

СКОРПИОН – СКОРПИОН

Если бы отношения ограничивались постелью, их брак был бы лучшим. Но вот они выходят из спальни, и начинаются разногласия. Каждый пытается быть главным, а еще страшнее – он знает, как нужно жить правильно, чему партнер противится. Это постоянное противостояние. Скоро накал страстей будет таким, что уже будет не до интима. В общем, связь закончится катастрофой.

СКОРПИОН – СТРЕЛЕЦ

Стрельцу интересен Скорпион. Но интерес ведь можно удовлетворить, не так ли? Очень быстро все исчерпывается, а что дальше? А дальше Стрельца ждут новые приключения. Ему не хочется терять время там, где нет ничего нового. Да и у Скорпиона очень быстро накапливаются претензии к Стрельцу. Им хорошо вместе, но недолго.

СКОРПИОН – КОЗЕРОГ

Все буйство эмоций Скорпиона никак не сбивает с толку Козерога. Он спокойно созерцает все эти эмоциональные представления, не поддается провокациям, высоко держит голову. Такая выдержка до душе Скорпиону. А сам Козерог в Скорпионе видит "своего" человека, на которого можно положиться. Отличная пара.

СКОРПИОН – ВОДОЛЕЙ

Скорпион не может понять Водолея. Ему кажется, будто этот человек ведет себя так непоследовательно, словно свалился с Луны. Более того – Водолей и не собирается считаться с ценностями и воззрениями Скорпионами. Ему просто все равно. Секс — ладно, а вот остальное – нет, увольте.

СКОРПИОН – РЫБЫ

Скорпион найдет в Рыбах все, что он хотел бы видеть в своем романтическом партнеры. Острые углы они со временем отшлифуют, так что наступит гармония. Рыбы же за надежным плечом Скорпиона найдут себе кучу возможностей для саморазвития и самовыражения.

20 января 2020, 13:16

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