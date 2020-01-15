Гороскоп совместимости: Весы с другими знаками зодиака

ВЕСЫ – ОВЕН

Внешне кажется, что у них все хорошо, но это обманчивое впечатление. Овен всячески подавляет Весы. И это при том, что Весы даже не пытаются конкурировать со своим партнером. Но что сделать, если у знаков совершенно разные взгляды на жизнь и понять друг друга у них просто не получается? В итоге отношения могут завязаться достаточно пылко, но имеют мало перспектив в плане продолжения.

ВЕСЫ – ТЕЛЕЦ

Весы – возвышенный знак. Он ищет романтики, сильных эмоций, духовного единения. Телец далек от этих вещей. Его занимают вопросы быта, семейный бюджет и прочие вещи, которые Весы считают приземленными. Их общая точка соприкосновения – интимная сфера. Здесь физическое и духовное сливаются в единый процесс, так что в постели у них все замечательно. В обычной жизни будут разногласия. Союзу достаточно тяжело держаться.

ВЕСЫ – БЛИЗНЕЦЫ

Их тянет друг к другу. Будучи знаками воздуха, они создают настоящий шторм, в котором нет места другим знакам. Это ураган страсти, который сметает все на своем пути. Можно сказать, что это настоящие вторые половинки друг друга. Им нет нужды долго объясняться в чувствах или разжевывать собственные мысли, ведь в паре царит абсолютное взаимопонимание. Кажется, этот брак заключен на небесах.

ВЕСЫ – РАК

У них будет много замечаний друг к другу. Начиная от того, как правильно одеваться и заканчивая тем, где должна лежать какая-то вещь в доме. Поэтому долгосрочные отношения принесут много раздоров. Любой бытовой вопрос способен привести к бурным выяснениям отношений. Это неприятно свободолюбивым Весам и обижает чувствительного Рака. Им хорошо в рамках непродолжительной связи, но не более.

ВЕСЫ – ЛЕВ

Им хорошо вместе. Они проницательно чувствуют, что же нужно партнеру. Особенно связь сильна в интимной сфере, хотя не ограничивается только ею. Лев часто пытается доминировать, но Весы это обстоятельство вполне устраивает. Никаких существенных разногласий не предвидится. Все попытки Льва заявить о себе погромче Весы встречают овациями, так что фундамент для крепкой семьи есть.

ВЕСЫ – ДЕВА

Прагматичная Дева видит в Весах избалованного ребенка, за которым нужно все прибирать, да и вообще – глаз да глаз, а то натворит чего-нибудь плохого. Деве роль "мамочки" не по душе, ведь хочется расслабиться и иметь рядом с собой единомышленника, а не мечтателя, которого она может в какой-то мере считать обузой. Для самих Весов Дева – это склочная и ворчливая особа, с которой не очень приятно общаться..

ВЕСЫ – ВЕСЫ

Встретив друг друга, они думают, что впереди прекрасные, счастливые отношения. В чем-то это действительно так. Оба хотят жить в сказке, но никто не хочет эту самую сказку строить. Получается очень незрелая пара, которая не способна свести концы с концами и эффективно действовать в реальном мире. Самые простые вопросы (тот же быт) очень портит их отношения. Союз возможен, но нужно больше ответственности.

ВЕСЫ – СКОРПИОН

Весам со Скорпионом очень тяжело. Им хочется, чтобы рядом был кто-то способный постоянно заботиться, но в то же время не давить чрезмерным контролем. Скорпион же не любит сидеть в стороне. Он требует не только считаться со своим мнением, но и постоянно демонстрировать покорность, уважение, участие в его жизни. Таким образом ему очень легко "задергать" Весы. Впрочем, с этим можно справиться. Интимная сфера помогает найти общий язык.

ВЕСЫ – СТРЕЛЕЦ

Весам со Стрельцом интересно, ведь тот всегда что-то выдумывает. Да и вообще, он предоставляет Весам достаточно свободы, чтобы те чувствовали себя вальяжно. Взамен Стрельцу нужна только страсть, так что знаки отлично друг с другом сочетаются. В базе их отношений лежит крепкая дружба, которую дополняет сильнейшая страсть.

ВЕСЫ – КОЗЕРОГ

Козерог не прочь лечь в постель с Весами, но потом он предпочел бы собрать вещи и поискать партнера поспокойнее. Ему не нравится взбалмошность Весов, их неопределенность, легкомыслие. Да и сами Весы не в восторге от Козерога. Слишком он, по их мнению, скучен, прагматичен и сух. В итоге они никак не могут прийти к общему знаменателю и намного лучше себя чувствуют, разорвав отношения.

ВЕСЫ – ВОДОЛЕЙ

Два сапога – пара. Это классический пример удачного союза. Им не нужно учиться разделять интересы своего партнера, ведь они уже имеют схожие увлечения. Как провести досуг – тоже не проблема, поскольку обоих тянет в одно и то же место. Друзья – тоже общие. В общем, получается весьма безоблачная картина.

ВЕСЫ – РЫБЫ

Они оба хотят сидеть на пассажирском сидении, а потому никуда не едут. В этой паре нет того, кто бы хотел взять на себя роль лидера. Все, что остается, – это насладиться коротким моментом взаимопонимания, а потом погрязнуть в склоках. Иначе никак, ведь оба знака – натуры противоречивые.