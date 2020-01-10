Гороскоп совместимости с мужчиной-Девой

ДЕВА – ОВЕН

В этой паре мало общего. На одни и те же вещи они предпочитают смотреть под разными углами. Овен ищет кого угодно, но только не Деву. Она, по его мнению, слишком нетороплива, безучастна и холодна. Дева тоже не особо рада общаться с Овном, слишком в нем много движения и мало сосредоточенности.

ДЕВА – ТЕЛЕЦ

Дева и Телец легко находят общий язык. Они любят прагматично подходить к жизни, держаться подальше от всяких шумих, прямо высказывать замечания и прислушиваться к оным, если таковые высказаны кем-то. Так что Дева – это прекрасная вторая половинка для Тельца. Их союз нельзя назвать слишком страстным, но никто из партнеров не видит в этом ничего плохого.

ДЕВА – БЛИЗНЕЦЫ

Деву огорчает непостоянность Близнецов. Мужчина-Дева может быть очарован на первых порах, но узнав Близнецов получше, он будет искать способ прервать отношения. Деве совсем не хочется всех тех авантюр и романтических приключений, которые так волнуют и захватывают Близнецов. Поэтому этой паре будет очень хорошо остаться в рамках небольшого интимного приключения, курортного романа, но никак не стоит переходить к более серьезным и продолжительным отношениям.

ДЕВА – РАК

Дева и Рак хорошо подходят друг другу. Если они встретятся, то уже вряд ли когда-либо разойдутся. Мужчина-Дева прекрасно себя чувствует в мире грез и фантазий Рака. Это делает его более живой. Ну а эмоциональность Рака прекрасно компенсируется железным спокойствием Девы. В итоге получается очень гармоничный союз, который плавно перетекает в счастливый брак.

ДЕВА – ЛЕВ

Львы не любят таких прямолинейных критиков, каким является мужчина-Дева. Он выскажет все Львице в лицо, а та оскорбится. Женщина-Лев не потерпит бунта, и на этом все закончится. В сексуальном плане все тоже не слишком хорошо, ведь Львам интимные отношения гораздо интереснее, чем Девам, которых занимают практичные вопросы о хозяйстве и семье. От чего на Льва нападает зевота.

ДЕВА – ДЕВА

Сначала Девы найдут понимание и поддержку друг в друге. Им спокойно и надежно вместе. Эта пара в состоянии вести хозяйство и заниматься общим делом, приносящим прибыль. Также они способны на успешное творчество. Но их связь будет слишком унылой, даже тухлой. В ней не будет искры. Даже спокойных Дев это рано или поздно разочарует. Ну а добьет все постоянная критика друг друга.

ДЕВА – ВЕСЫ

Весы готовы свернуть горы, но Деве это даром не нужно. Она с тоской, а то и ужасом, смотрит, как Весы пыжатся, пытаясь произвести на нее впечатление. Увы, любые старания пройдут даром. Сердце Девы не пронзить стрелой романтики. В браке все только усугубится, так что лучше даже не пытаться.

ДЕВА – СКОРПИОН

Дева и Скорпион способны найти общий язык и даже стать полноценной семьей. Но это вовсе не идеальный союз. Будут проблемы, и немало. Скорпион будет норовить изменить Деву, подстроить под себя. Дева примется держаться за то, что имеет. Кто победит? Лучше бы Скорпион, но так бывает не всегда.

ДЕВА-СТРЕЛЕЦ

Дева ужасает Стрельца своим равнодушием к его сексуальным потребностям. Желание чувствовать себя желанным не будет удовлетворенно. Это очень быстро приведет к расставанию, так как Дева толком не понимает, какой прок в отношениях. Обоим лучше держаться друг от друга подальше.

ДЕВА – КОЗЕРОГ

Они очень похожи друг на друга. Дева будет пытаться ровняться на Козерога, хотя не всегда сможет это признать. Общие интересы и взгляды на жизнь очень помогут отношениям. Совместный быт не будет знать проблем. Однако эти отношения будут выглядеть пустыми, аморфными. В них нет пыла, хотя браку это не сильно мешает.

ДЕВА – ВОДОЛЕЙ

Они – прекрасные партнеры в деловой и творческой сфере, но скверные – в качестве вторых половинок друг для друга. Рано или поздно кто-то перейдет черту, которой разочарует партнера. Их попытка организовать стандартный брак обречена на провал, потому что ни Дева, ни Водолей не могут называться стандартными людьми. Они представляют из себя крайности, которые никак не сочетаются.

ДЕВА – РЫБЫ

И Рыбы, и Дева не хотят резких перемен и неясности в отношениях. Рыбы охотно бы передали Деве право управлять их союзом, но Дева в этом не сильно заинтересована. У ее свои дела, а потому не хочется особенно стараться для отношений. Они есть, и это уже хорошо. Рыбы же ищут большего, они мечтают о духовной связи, на что Дева лишь удивленно хлопает глазами. Ей придется открыться чему-то новому, чтобы спасти союз.