"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем

"Композит этой пары, к сожалению, показывает расставание. Не обязательно это будет официальный развод, возможно физический разъезд. Но очевидно, что пара вместе жить не будет. Двойные арканы в композите отношений – это всегда сигнал о напряжении в отношениях. У Натальи и Александра – двойной аркан Колесница", – рассказала "Дни.ру" таролог Елена Еж.
Их отношения развивались стремительно: свадьба, рождение детей. А потом наступило взаимное охлаждение по аркану Звезда на позиции сложностей партнерских отношений, и, возможно, Александр давал поводы для ревности.
Учитывая, что в психологическом портрете мужчины присутствует двойная Императрица, можно сказать, что Наталья не последняя женщина в жизни Александра. "Эта карта в портрете мужчины практически всегда означает, что он неправильно относится к женщинам, и что браков или отношений в его жизни будет много", – пояснила эксперт.
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