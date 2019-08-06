"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем

Несколько дней назад в прессе появились сообщения о расставании певицы Глюк'oZы с мужем Александром Чистяковым. Сама звезда пока отвергает все слухи, однако поклонники уверены в обратном. Таролог Елена Еж раскрыла правду об отношениях супругов.

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