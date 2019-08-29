Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье

О семейных отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова ходит множество слухов. Подтвердить или опровергнуть их взялась эксперт.

"У Регины и Влада хорошая совместимость. Начало отношений характеризуется арканом Звезда. Это говорит о глубоких чувствах: о любви, опирающейся на дружбу, надежде на совместное счастливое будущее, на многолетний союз, о доверительном и открытом проявлении чувств, – рассказала таролог Елена Еж, которая по просьбе "Дни.ру" сделала анализ композита пары по датам рождения. – Регина привлекла Влада своей женственностью и гармоничностью. Однако, по композиту видно, что девушка вкладывается в отношения гораздо больше, чем ее мужчина..."

Все бы хорошо, но таролог увидела на позиции развития отношении несчастливую карту Башня. А это верный признак того, что весьма вероятно расставание. Причем события будут развиваться очень быстро, никто не будет ожидать столь скоротечного разрыва.

И это еще не все. На позиции потенциальных сложностей партнерских отношений оказывается карта Сила. "Это говорит о том, что будет назревать пустота, агрессия, психологическое и, не дай бог, физическое насилие в отношениях. Причем разжигание конфликта будет со стороны Регины, и, вероятнее всего, именно она будет инициатором развода, которого не избежать...", – заявила Елена Еж.