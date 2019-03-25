Гороскоп на апрель 2019 года

Овен



Если вы одиноки, то в этом месяце общению с противоположным полом может помешать излишняя робость и застенчивость. Однако в апреле вероятны какие-то тайные чувства или отношения.

Со второй половины месяца Овны будут чрезвычайно общительно и склонны к переубеждению других. Это поможет привлечь многих партнеров по бизнесу на вашу сторону.

Здоровье будет радовать представителей этого знака, и даже если Овен заболеет, то сможет очень быстро выздороветь.

Телец

У Тельцов возможен роман с другом или хорошо знакомым человеком. Совместная деятельность может положить начало отношениям.

В начале апреля Тельцы будут достаточно общительны, а со второй части месяца наоборот – стремиться к уединению. Поэтому в первой половине апреля рекомендуется работать в команде, делать совместные проекты и проводить досуг в компании. Совместная работа может принести хороший доход.

Представители этого знака могут почувствовать усталость в этом месяце, также могут обостриться хронические заболевания.

Близнецы

Близнецов гороскоп на апрель предупреждает о возможности начала служебного романа. Также возможно, что кто-то из родственников (в том числе и супруг) поможет Близнецам в рабочей сфере.

Вообще, апрель – очень удачный месяц для профессиональной жизни Близнецов. Вы можете создать новые бизнес-связи, открыть свое дело с друзьями, начать обучение или получить повышение в должности. Также сейчас благоприятно менять работу.

В этом месяце Близнецам стоит уделить внимание связкам и суставам. В целом же, хорошему самочувствию ничего не угрожает.

Рак

У одиноких Раков есть вероятность знакомства с иностранцем или завязывание интересных связей за границей. У тех представителей знака, кто находится в паре, возможны конфликты с партнером на тему финансов, но это лишь временные трудности.

В апреле у Раков могут быть проекты или контакты, связанные с другими странами. В этом месяце сфера работы будет в приоритете над всеми остальными. Возможно также, что вы не будете довольны собой. Однако, сейчас благоприятный период для исправления своих ошибок и продвижения по службе.

В этом месяце лучше не заниматься слишком активными видами спорта. Постарайтесь расслабляться и избегать стрессовых ситуаций.

Лев

Львы будут особенно чувственны в этом месяце. У одиноких представителей знака возможны кратковременные романы, а вот семейные Львы будут верховодить семье – остается только предупредить их, чтобы они постарались не слишком давить на домочадцев.

В апреле Львам стоит прислушиваться к собственной интуиции, особенно в вопросах связей с деловыми партнерами. Особое внимание уделите оформлению финансовых документов. Возможны зарубежные проекты. В плане финансов месяц успешный, возможен доход от дополнительного источника.

Львов могут беспокоить головные боли, если они не будут достаточно отдыхать. Обратите внимание на состояние спины и суставов.

Дева

В апреле у одиноких Дев может появиться сразу несколько поклонников, так что время для завязывания отношений удачное. Вы будете особенно харизматичны и обаятельны в этом месяце, обещает астролог Олег Персидский, составивший гороскоп на апрель.

В апреле хорошо заключать партнерские отношения и вести совместные проекты, такие союзы будут вполне успешны. Также благоприятно заключать сделки и подписывать контракты. Возможно, Девам придется показать все свои посреднические таланты, например, в улаживании конфликтов на работе.

Если вы еще не занялись спортом, то сейчас очень хорошее время, чтобы сформировать эту привычку.

Весы

Весы могут быть недостаточно решительны в этом месяце, из-за чего одиноким представителям знака будет проблематично вступать в отношения. Семейным Весам придется улаживать конфликты с партнером. Не бойтесь брать на себя ответственность, тогда многих проблем удастся избежать.

В апреле у Весов может быть больше работы, чем обычно. Во второй половине месяца у вас появится много хороших идей по поводу развития бизнеса – не бойтесь претворять их в жизнь. Если вы в поиске работы, то есть большая вероятность получить интересное предложение. Однако, финансовое положение будет не идеальным, так что постарайтесь снизить расходы.

Здоровье не вызывает опасений. Возможно, вам не помешает скинуть пару лишних килограммов после зимы.

Скорпион

Скорпионы будут настроены на романтический лад, особенно в первой половине месяца. Ваша сексуальность будет еще выше, чем обычно, что может привести к многочисленным любовным приключениям. Если вы находитесь в отношениях, то сейчас самое время перевести их на новый уровень. Также в апреле удачно пройдет семейное путешествие куда-либо.

Рабочие вопросы поглотят представителей вашего знака к середине месяца. Если Скорпионы находятся в поиске работы, то он увенчается успехом ближе к концу апреля. Финансовое положение может существенно улучшиться.

Здоровью в апреле угрожает только ваша мнительность.

Стрелец

Если Стрелец планирует романтическое путешествие в апреле, то оно сложится удачно. Возможно, что в этом месяце вам придется выбирать между семьей и работой. Главное – постарайтесь не вляпаться в отношения на стороне, ничем хорошим это не закончится.

В гороскопе на апрель говорится, что это удачный месяц для того, чтобы заняться недвижимостью или обустройством дома. Если вы занимаетесь развитием собственного бизнеса, то, вероятно, сможете открыть какое-то новое направление. Также можете рассчитывать на получение материальной помощи от родственников.

Что касается здоровья, то звезды советуют уделить внимание проблемам спины и позвоночника. Займитесь профилактикой.

Козерог

В апреле Козероги могут быть достаточно прохладны в выражении своих эмоций. Будет казаться, что партнер отдаляется от вас, но это не соответствует действительности, причина в вас, а не в других. Если вы одиноки, то не стесняйтесь делать первый шаг к отношениям.

Будьте внимательны с подписанием всевозможных документов. Возможно, что вторую половину месяца вы будете больше времени проводить дома, в том числе и работать придется удаленно. В апреле Козероги могут рассчитывать на финансовую поддержку кого-то из родственников.

Обратите внимание на работу печени и обменных процессов.

Водолей

В романтические отношения может закрасться меркантильность. Что, впрочем, даже поможет, если у вас с партнером общий бизнес. В апреле Водолеи будут особенно легко общаться с новыми людьми и вступать в отношения – не упустите это время.

Месяц особенно удачен для тех Водолеев, кто занимается продажами и собственным бизнесом, так как вам будет хорошо даваться общение с людьми. Также сейчас хорошо менять работу. Вы сможете увеличить свой доход, но, вероятно, будете склонны к чрезмерным тратам.

В этом месяце хорошо провести лечение желудочно-кишечного тракта.

Рыбы

В апреле Рыбы будут особенно привлекательны для противоположного пола. Вы будете везде притягивать к себе внимание. В семье представителей вашего знака ждет взаимопонимание и гармония.

В апреле Рыбы могут почувствовать желание сменить работу и сферу деятельности, и наступает вполне удачное время для этого. Весь период вы будете более активны и предприимчивы, чем обычно, поэтому сможете открыть свой бизнес и воплотить в жизнь любую идею. В финансовых делах также ждет успех.

В гороскопе на апрель Рыбам вынесено предупреждение: именно сейчас будет особенно легко отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни – воспользуйтесь этим шансом.