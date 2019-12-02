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Гороскоп

Как завоевать мужчину-Рыбы

Фото: www.globallookpress.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Мужчина-Рыбы – это полное противоречий существо. Трудно сказать о нем что-то определенно, потому что всегда есть риск, что он все в его жизни перевернется с ног на голову.
прочитано 239 раз

"Он сам в своей жизни больше полагается на интуицию, чем на разум. Если спросить такого мужчину, что ему нравится в женщинах, он вряд ли сможет это внятно сформулировать. Дело в том, что этот мужчина такие вещи не знает, а чувствует. Он ощущает некие энергетические веяния от представительниц противоположного пола и стремится с ними сблизиться", – говорит астролог Вера Хубелашвили.

Мужчина-Рыбы – человек, у которого почти наверняка есть несколько талантов. Если попытаться угадать с одного раза, то лучше всего делать ставки на музыку. У Рыб большой талант в этой сфере. Очень может быть, что он умеет играть на гитаре и знает массу романтических песен, но никогда не сможет объяснить, зачем и для кого их выучил. Все произошло по наитию.

Такие мужчины пользуются умеренным успехом у противоположного пола. Кто-то видит в них привлекательную загадку, а других неопределенность Рыб настораживает или даже пугает.

О будущем семейном счастье Рыбы предпочитают не думать. "Лучше жить моментом, потому что никогда не знаешь, как все обернется", – скажет такой мужчина и слукавит. Кто, как не он, лучше всех знает о будущем. Дело в том, что у представителей двенадцатого знака Зодиака выдающаяся интуиция. Еще учась в школе, они точно знают, когда их вызовут к доске, а в зрелом возрасте с первых секунд определяют, будут они в отношениях с приглянувшейся женщиной или нет. Но Рыбы редко сами задумываются о романтике. У них хватает и своих интересов. Рыб тянет к миру духовному. Они медитируют, читают оккультную литературу, стараются вспомнить свои прошлые жизни. Все это несет хаотичный характер, но все же делает Рыб очень интересными рассказчиками, хотя выудить из них что-либо – задача для терпеливых людей.

Кроме того, Рыбы – отличные слушатели, первоклассные советчики и прекрасные философы. Они рассудительно подходят к чужой жизни и могут парой фраз разрешить самые сложные ситуации. Но вот найти выход, когда у них самих проблемы, такие мужчины могут редко. Они предпочитают прятать голову в песок и ждать, когда все само разрешиться.

Любой мужчина, рожденный под двенадцатым знаком Зодиака, намного лучше чувствует себя в обществе женщины, способной вести его по жизни и правильно расставлять приоритеты. Он отлично составляет с нею тандем, который часто выходит далеко за рамки только романтической связи. Например, он – писатель, она – его агент, он – рок-музыкант, она — продюсер и так далее.

К тому же многие мужчины-Рыбы очень далеко отрываются от мира. Им нужен кто-то, кто поможет им сохранить связь с рациональной стороной реальности и взаимодействовать с людьми. Этакий переводчик с мирского на духовный. Этим проводником и становится для Рыб женщина.

Путь к покорению мужчины-Рыб

Мужчина-Рыбы редко когда сам ищет себе женщину. Он неохотно решается на перемены, а тем более на то, чтобы их спровоцировать. Зато ухаживания женщины такой мужчина принимает охотно, причем часто так, как будто это само собой разумеющееся. В этом нет никакой гордости или заносчивости, а лишь просто неумение вести общение в правильном русле. Этим навыком обладают лишь зрелые Рыбы.

Поэтому женщине, чтобы помочь отношениям развиваться в правильном направлении, нужно подсказывать мужчине-Рыбам, что делать. Можно не напрямую, а намеками: "Было бы здорово, чтобы…", "А знаешь, я бы сейчас хотела…", "Вот если бы мы завтра сделали вот так вот, как ты считаешь?" – удобные формулировки, которые оставляют за мужчиной роль лидера и постепенно приучают его правильно вести себя в отношениях.

Чтобы покорить сердце такого мужчины, нужно начать говорить с ним на одном языке, причем на темы, которые его очень волнуют. Одна из них – это искусство. Рыбы всегда не прочь обсудить хороший фильм, либо побеседовать о музыке, живописи – из этих разговоров от них можно узнать много нового.

Здоровье – еще одна любимая тема Рыб. А если мужчина заболел, и есть шанс о нем позаботиться, что все, можно считать, что большая часть пути к его сердцу проделана. Забота – это то, что представители двенадцатого знака Зодиака особенно ценят.

Свидания следует назначать в местах, где есть много воды. Конечно, бассейн – не самое удобное место, а посиделки у фонтана мало чем интересным могут запомниться. Но во многих ресторанах есть аквариумы, да и прогулка по океанариуму – тоже неплохое времяпрепровождения, где мужчина-Рыба будет более открыт, находясь в своей стихии.

2 декабря 2019, 17:48

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