Как завоевать мужчину-Водолея

Водолей – незаурядный мужчина. Он знает такие вещи, о которых другие никогда не слышали. Его рассказы всегда пользуются особой популярностью, и женщины внимают его речам, открыв рты.

"Это эрудит, который очень глубоко ориентируется в своих любимых темах. Такому мужчину скучно общаться с простыми обывателями, а потому он любит выделять среди людей "своих". И если найдется "своя" женщина, он старается держаться за нее всеми силами. Но держится Водолей своеобразно — просто номинально называясь чьим-то мужчиной. Променять свою свободу на преданность конкретному человеку он вряд ли согласится. Слишком от многого придется отказаться. А менять образ жизни Водолею не интересно", – описывает представителя этого знака астролог Вера Хубелашвили.

Если на одну чашу весов положить пару друзей, а на вторую – романтическую партнершу, то в случае Водолея явно перевесит первая. Он отшутится, мол, это потому, что дама-то легкая, но глубинная суть состоит в том, что женщина в жизни Водолея редко занимает значимое место.

Он щедро раздает любимой роли: мать его детей, главная в доме по кулинарии, постоянная и единственная любовница, но вот хозяйкой своего сердца он называть ее не спешит. Даже состоя в браке, он предпочитает держаться чуть в стороне, как будто находится в гостях, а не на постоянном месте жительства. Управляющая им стихия Ветра требует новых впечатлений, мир огромен, и нужно стремиться посмотреть его целиком, даже если это невозможно. Но если он встречает ту самую, не просто "свою", а свою, что называется, в доску, то мир Водолея переворачивается. Внезапно он осознает, что весь полный богатств мир за окном ничтожен по сравнению с тем миром, который ему дарит романтическая жизнь.

Водолеи всегда щедры на подарки, но при этом редко ущемляют свои интересы. Они вряд ли отдадут последнее. Кроме того, если в отношениях не все идеально, Водолей вполне может скрывать много личного от партнерши и даже жить на две семьи, а то и на три. Впрочем, это довольно редкие случаи.

Потенциально этот мужчина знает, что ему предстоит найти свою любовь, остепениться, завести семью. Но многие представители знака переходят от знаний к действиям в довольно позднем возрасте. Это связано с тем, что хочется как следует "нагуляться", пресытиться миром, чтобы без сожалений променять его на спокойную зрелость в домашнем уюте.

Среди положительных черт Водолея стоит отметить его непритязательность. Он вряд ли будет настаивать на том, чтобы партнерша одевалась именно так, как ему хочется. Будучи свободолюбивым человеком, он высоко ценит и чужую свободу. Но, к сожалению, его эмпатия не идет намного дальше. Чувства другого человека остаются для Водолея за закрытой дверью, а потому в отношениях такие мужчины часто движутся на ощупь, учась на своих ошибках. Поэтому Водолеям больше везет со зрелыми женщинами, которые имеют достаточно воли, чтобы управлять своим партнерам и уберегать его от ошибок. А вот молодым парам придется долго притираться друг к другу.

Путь к покорению мужчины-Водолея

Мужчина-Водолей спокойно смотрит на ряды женщин, обладающих одними и теми же достоинствами. Он не спешит связывать жизнь с одной из них. Его может привлечь лишь что-то воистину необычное. О чем тут идет речь? О всякого рода экзотике. Водолею очень польстит, если к нему проявит интерес женщина другой национальности. Если у нее есть акцент – это уже плюс, но если она в придачу еще и имеет другой цвет кожи или узкие глаза – это невыразимый соблазн для Водолея. С не меньшим интересом они смотрят в сторону женщин, с ног до головы покрытых татуировками, с пирсингом, очень высоких, либо, наоборот, низких представительниц противоположного пола.

Не совсем ясно, что больше ищет при этом Водолей – реальную спутницу жизни или диковинку. Но, купившись на нечто необычное, он вполне может остаться с такой партнершей на всю жизнь.

Так что же теперь, красить волосы в красный и прикидываться безумной рокершей, чтобы произвести впечатление на Водолея? Нет, это лишнее. Но удивить его не мешало бы. Для первого свидания следует выбирать необычные места: руины старого замка, музеи, игровые клубы.

В общении с Водолеем стоит рассказывать какие-то необычные факты из своей биографии. Если своя оказалась не интересной, можно поведать о приключениях знакомых, а нет — пересказать что-то, что недавно удалось почитать или услышать.

Одна из самых удачных тем при общении с Водолеем – это разного рода мистика. О ней представители этого знака Зодиака могут общаться вечно.