Загнанный в угол Шепелев вынужден рассказать сыну всю правду

Саона считает, что Дмитрия Шепелева ждет достаточно насыщенный и, в общем, удачный год. "События в личной жизни будут развиваться стремительно. Рядом с ним есть девушка, их связывают настоящие чувства и серьезные намерения. Дмитрий хотел бы вывести отношения на новый уровень, на пока боится это сделать. Его смущает вероятность того, что его осудят – слишком мало времени прошло с момента ухода Жанны. В этих сомнениях пройдет большая часть года, но уже в конце года Дмитрий будет намерен решиться на этот шаг и сделать своей избраннице предложение. Будут и моменты, когда придется отстаивать свое мнение и доказывать свою правоту и порядочность публике. Хоть он и добрый человек, дать отпор и постоять за себя он может и не упустит этой возможности", – заявила она.



Касаемо воспитания сына все не так просто, убеждена таролог. "Мальчик растет потрясающий: творческий и послушный, они прекрасно ладят с отцом. Но тем не менее скоро уже наступит тот момент, когда маленький Платон начнет осознавать, что рядом не хватает мамы. В этот момент Дмитрию придется как-то объяснить все это сыну, что будет тяжело прежде всего для самого Дмитрия. В остальном сын будет его только радовать, успешно расти и развиваться", – продолжила специалист.

"Что касается карьеры, то в течение 2019 года – только движение вверх. У Дмитрия огромный энергетический потенциал, который он успешно реализует. В течение года мы увидим как развитие и укрепление существующих проектов, так и что-то совсем новое. Вижу, что Дмитрий загорится идеей попробовать себя в каком-то новом качестве и приступит к воплощению в жизнь своих замыслов", – резюмировала Саона.