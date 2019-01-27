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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на февраль 2019 года

Фото: Дни.ру
Водоляем не стоит рассчитывать на увеличение доходов, а вот Раков и Стрельцов последний месяц зимы обещает порадовать в материальном плане. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  
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ОВЕН

Для Овнов февраль обещает стать успешным. Сейчас только от ваших собственных усилий зависит доход и, если вы не будете сидеть сложа руки, есть все шансы его увеличить или хотя бы получить премию от начальства за труды. Поэтому отпуск Овнам на это время лучше не планировать – продуктивнее будет провести месяц за работой, а отдохнуть еще будет время. Если для работы необходимо завести новые знакомства, например, найти клиентов или партнеров, то этим лучше заняться в первой декаде месяца.

ТЕЛЕЦ

Силы типичных Тельцов могут подвести в этом месяце, по крайней мере, в его первой половине. Постарайтесь на этот период не назначать важных мероприятий и проектов, сейчас лучше набираться сил и готовиться к покорению новых вершин. Можно даже отправиться в отпуск, если есть такая возможность. А вот со второй половины февраля Тельцы могут смело брать быка за рога и работать в полную силу. Если возникнут какие-то трудности, обращайтесь к своим коллегам и друзьям. За вас они, конечно, ничего не сделают, но помочь советом могут.

БЛИЗНЕЦЫ

В гороскопе на февраль 2019 года говорится, что Близнецам лучше не строить глобальных планов по захвату мира на первую декаду месяца – вашей энергии на их осуществление может попросту не хватить. После этого периода стоит трудиться усерднее, однако больших побед на производстве ожидать в этом месяце все равно не стоит. Но в будущем ваши старания обязательно оценят и вознаградят. Можно заниматься поиском новых связей, которые пригодятся вам в вашей работе. Хороший месяц для тех Близнецов, кто работает заграницей либо с иностранными партнерами и товарами.

РАК

Чтобы совершить рывок в карьере, Ракам нужно приложить для этого все усилия в первой половине месяца. Ваших сил в это время хватит на осуществление любого вашего плана – не упустите возможность продуктивно потрудиться. Если вам потребуется материальная помощь, обратитесь к партнерам, причем, необязательно только по бизнесу – партнеры по браку тоже могут помочь. В то же время, если вашим коллегам самим потребуется какая-то поддержка, окажите ее, не нужно гнаться только за собственной прибылью.

ЛЕВ

Для типичных Львов февраль – успешный месяц. Его первую половину можно посвятить обучению. Можно изучить что-то совершенно новое, а можно пройти курсы повышения квалификации или что-то похожее, что пригодится вам в вашей работе уже сейчас. Вторая же половина февраля хорошо подходит для побед на трудовом поприще – не прячьтесь в тени своих коллег, покажите всем, на что вы действительно способны. Особенно удачно сложится месяц для тех Львов, кто работает в сфере обслуживания или медицине.

ДЕВА

Девам больших дивидендов февраль не принесет, но и плохим месяц не будет. Сейчас больше хочется отдыхать, а не работать, творить и создавать, но эту энергию можно направить и в нужное русло. В любой деятельности можно найти творческий подход, главное, не бояться мыслить нестандартно. А если ваша работа связана с праздниками, весельем, играми или детьми, то в феврале точно не стоит расслабляться и бездельничать. Согласно гороскопу на февраль, во второй половине месяца Девы могут успешно заняться обучением.

ВЕСЫ

Типичным представителям знака Весы стоит уступить в этом месяце дорогу более активным коллегам – побудьте у них на подхвате, а свое вы еще наверстаете позже. Для индивидуальных проектов не самое лучшее время, но вместе с командой вы сможете добиться успеха. А пока на работе пальма первенства не у вас, можно больше времени уделять семье, что поможет наладить погоду в доме. Кстати, если ваша деятельность связана с недвижимостью, месяц обещает быть благоприятным в материальном плане.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит отделяться от коллектива и брать на себя слишком много обязательств на рабочем месте. Это не только не принесет желаемого результата, но и может испортить отношения с коллективом. Сейчас лучше работать в команде вместе со всеми. При этом предлагать какие-то новые интересные идеи вам никто не запрещает. Хороший месяц в материальном плане для тех Скорпионов, чья деятельность связана с общением, торговлей, логистикой, журналистикой, интернетом или обучением других людей.

СТРЕЛЕЦ

Последний зимний месяц обещает порадовать типичных Стрельцов в материальном плане. Постарайтесь не отлынивать от работы, чтобы получить свою заслуженную награду в денежном виде. Впрочем, доход может быть не только от вашей основной трудовой деятельности. Гороскоп на февраль 2019 года показывает: после первой декады месяца можно заняться недвижимостью, если вам необходимо приобрести или сдать какое-то помещение. На работе наиболее активно вы сможете проявить себя во второй половине месяца – не бойтесь стать лидером на производстве.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов сейчас не самое лучшее время для праздного отдыха, особенно если вы хотите добиться какого-то успеха на рабочем месте и увеличить свой доход. Сейчас он зависит только от ваших собственных усилий и умения договариваться с людьми. После первой декады февраля можно успешно заняться маркетинговыми исследованиями, которые пригодятся вам для работы, а также рекламой и поиском новых клиентов или каких-то других полезных связей. Вторая половина месяца активно пройдет для тех Козерогов, кто работает в сфере развлечений и праздников. 

ВОДОЛЕЙ

В этом месяце у Водолеев нет каких-то показателей на увеличение ваших доходов, по крайней мере, из привычных источников. Однако, это удачное время для тех, кто профессионально занимается эзотерикой, астрологией или магией, либо работает в каких-то закрытых учреждениях, например, в больницах или тюрьмах. Если вам необходимо завязать новые знакомства или заключить с кем-то контракт, февраль для этого хорошо подходит – сейчас вы сможете договориться с людьми на выгодных условиях благодаря природному обаянию.

РЫБЫ

Гороскоп на февраль для Рыб выглядит вполне удачным. Если вы хотите увеличить свой доход, что-либо предпринимать для этого можно с самого начала февраля. Не сидите без дела, ведь под лежачий камень вода не течет, и тогда у вас все получится. А уже после первой декады месяца можно смело заняться поиском новых клиентов, партнеров или инвесторов – в зависимости от того, кто вам нужен. Сейчас общительность сыграет на руку, и вы сможете завести полезные связи, которые еще пригодятся в работе. 

27 января 2019, 00:05

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