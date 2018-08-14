Малахову посоветовали расстаться с женой

Несмотря на то, что Андрей Малахов и Наталья Шкулева считаются одной из самых гармоничных звездных пар, демонстрация на публике нежных отношений может быть ни чем иным, как обычной договоренностью между супругами. Такое мнение высказала ясновидящая, которая по просьбе Dni.Ru сделала расклад на отношения известного телеведущего и наследницы крупной медиа-группы.





"По картам я не вижу долгой совместной жизни этой пары. Четко выпадают некие договорные отношения, причем, похоже, что с акцентом на рождение ребенка. Сам Малахов прекрасно относится к Наталье, но увы этого недостаточно для долгой жизни в паре", – рассказала Dni.Ru ведунья, ясновидящая Саона.

По ее словам, Наталья сама по себе обладает сильной мужской энергией, и ей вообще не нужен брак как таковой. "Момент обоюдной договоренности здесь налицо, и в этом тоже нет ничего плохого. В целом хочу отметить, что этой семейной паре было бы лучше расстаться как можно скорее, так как спустя совсем немного времени начнутся серьезные недомолвки и ссоры. Волей не волей обо всем этом узнает пресса, что еще больше будет подогревать и накалять страсти. Пойдут сплетни и обсуждения, а это не нужно ни Андрею, ни Наталье, – предупредила гадалка. – Если сейчас они найдут компромисс и спокойно разойдутся, то их ждет мирное существование, никто даже и знать не будет, что пара больше не вместе, а ребенок будет спокойно расти и радовать их своими успехами. Поэтому, пока не поздно, лучше выбрать тихий мир, чем громкую ссору".