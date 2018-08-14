Малахову посоветовали расстаться с женой
"По картам я не вижу долгой совместной жизни этой пары. Четко выпадают некие договорные отношения, причем, похоже, что с акцентом на рождение ребенка. Сам Малахов прекрасно относится к Наталье, но увы этого недостаточно для долгой жизни в паре", – рассказала Dni.Ru ведунья, ясновидящая Саона.
По ее словам, Наталья сама по себе обладает сильной мужской энергией, и ей вообще не нужен брак как таковой. "Момент обоюдной договоренности здесь налицо, и в этом тоже нет ничего плохого. В целом хочу отметить, что этой семейной паре было бы лучше расстаться как можно скорее, так как спустя совсем немного времени начнутся серьезные недомолвки и ссоры. Волей не волей обо всем этом узнает пресса, что еще больше будет подогревать и накалять страсти. Пойдут сплетни и обсуждения, а это не нужно ни Андрею, ни Наталье, – предупредила гадалка. – Если сейчас они найдут компромисс и спокойно разойдутся, то их ждет мирное существование, никто даже и знать не будет, что пара больше не вместе, а ребенок будет спокойно расти и радовать их своими успехами. Поэтому, пока не поздно, лучше выбрать тихий мир, чем громкую ссору".
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