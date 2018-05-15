Хабенский ждет третьего ребенка

Константин Хабенский мог бы быть президентом, но выбрал иной жизненный путь. О жизни известного актера Dni.Ru рассказала ясновидящая.

"Константин Хабенский – просто уникальный человек! Он родился под Знаком семиконечной звезды. Обычно такой расклад на картах падает высокопоставленным людям уровня президента. Это человек глубокой души, понимающий и разбирающийся во многих мирских проблемах. Он по-настоящему умеет дружить и быть милосердным", – увидела в раскладе ясновидящая Галина Янко.

Карты показывают Хабенского очень умным человеком, обладающим волевым характером. "Он серьезный мужчина, который всегда все взвешивает, оценивает свои возможности и действует продуманно. По жизни его тоже окружают хорошие люди. Безусловно, вокруг него очень много прекрасных дам, но я вижу по картам, что он абсолютно спокоен к их вниманию. По судьбе у него две женщины. Со своей второй женой он проживет до конца своих дней", – уверена гадалка.

По ее словам, карьера Константина – золотая лестница, ведущая на вершину. "У него нет падений, одни взлеты. Судьба уготовила актеру путь на пьедестал. В его раскладе выпадает карта "Император", поэтому нельзя исключать, что он будет пробовать себя в политической карьере. В будущем он может стать высокопоставленным чиновником или руководить какой-то общественной деятельностью. По сути, такому человеку как Хабенский можно доверить все. – считает ясновидящая. – У актера много завистников и врагов, но это никак не скажется ни на его жизни, ни на карьере. Все острые углы он сумеет обойти. В раскладе выпадает карта "Исполнения всех желаний", и это говорит о том, что у Константина все получится".

По судьбе Хабенскому выпадает трое детей. Во втором браке – дети разнополые. Актер способен очень трепетно относиться к детям, хорошо и правильно их воспитывать, прививать любовь к семейным ценностям. "Ему нужно немного опасаться транспорта и быть внимательным за рулем, стараться быть более сконцентрированным. Но вообще он долгожитель. Я бы сказала, что это человек огромным жизненным потенциалом и характеристиками", – добавила эксперт.