Корчевников всех обманул

В эфире очередного выпуска ток-шоу "Судьба человека" Борис Корчевников в беседе с певицей Натали неожиданно признался, что станет отцом. При этом телеведущий не назвал ни имени избранницы, ни времени, когда малыш появится на свет. Dni.Ru попросили таролога и ясновидящую Марианну Абравитову разобраться в ситуации.



"На сколько мне показывают карты, никто от него не беременный. Он гипотетически хочет стать отцом в самое ближайшее время. Задумался он о продолжении своего рода, так как хочет оставить след на этой земле", – объяснила таролог Марианна Абравитова.

По мнению ясновидящей, данное решение Корчевников принял потому что у него неоднозначное состояние по здоровью. "Здоровье у него находится в подвешенном состоянии. И он хочет это осуществить, отчасти и в связи с этим. Возможно он старается это все сделать, но чтобы это было уже, так сказать свершившийся факт – нет, такого я не могу сказать. Можно предположить что бросили утку", – считает Абравитова.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 7, 2018 в 11:40 PST

Отцом Борис станет, но не в ближайшее время. "Можно его поздравить с таким Желанием и настроем. Все это решается не в одночасье. К этому нужно еще и придти. Это случится и это будет. Как отца карты его показывают нежным и эмоциональным. Есть две категории родителей. Одни – воспитатели, а другие балуют, любят, вот он как раз такой. Психологически он тяготеет в эту сторону. Ребенок для него станет всем в жизни. Переключение от работы к ребенку и обратно будет постоянным. И ребенок станет главным проектом его жизни. Пожелаем Борису поскорее осуществить свою мечту, так как я вижу, что скоро это станет реальностью", – заключила таролог.

