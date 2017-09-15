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Гороскоп

Кейт Миддлтон пообещали мальчика

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/SOLO
Плодовитая Кейт Миддлтон не остановится на третьем ребенке. Герцогиня Кембриджская просто реализовывает свою мечту. Она всегда хотела иметь многодетную семью.
прочитано 1467 раз

"Судя по тому, что показывают карты Таро, сейчас должен родиться мальчик. Сам процесс вынашивания и родов будет тяжелым. Неприятные симптомы Кейт испытывает уже сейчас, но с истинным материнским самоотречением их переносит. Конечно, лучшие медики Великобритании помогают герцогине смягчать неприятные симптомы, но именно эта беременность будет для нее самой тяжелая. В итоге все должно разрешиться хорошо. И, вероятнее всего, это не последний малыш в семье наследника британской короны", – такой прогноз Dni.Ru дала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

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"У будущего ребенка сложная судьба, но ничего шокирующе плохого я не вижу, – сказала она. – Его здоровье тоже можно назвать удовлетворительным, но, скорее всего, на детские годы выпадут разные болезни. Зато во взрослом возрасте человек практически не будет болеть".

Таролог отдельно отметила роль Принца Уильяма в воспитании и развитии их детей. "Он великолепный отец, буквально растворяется в них, с трудом возвращает себя в действительность, заставляя себя заниматься делами государственной важности", – сказала Абравитова.

По словам медиума, Уильям до сих пор глубоко переживает потерю матери, никак не может принять эту ситуацию, так как очень трепетно относиться к цепочке "мать, отец и дети".  Именно поэтому он как фанатик окружает своих собственных детей заботой. 

15 сентября 2017, 20:58
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