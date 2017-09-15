Кейт Миддлтон пообещали мальчика
"Судя по тому, что показывают карты Таро, сейчас должен родиться мальчик. Сам процесс вынашивания и родов будет тяжелым. Неприятные симптомы Кейт испытывает уже сейчас, но с истинным материнским самоотречением их переносит. Конечно, лучшие медики Великобритании помогают герцогине смягчать неприятные симптомы, но именно эта беременность будет для нее самой тяжелая. В итоге все должно разрешиться хорошо. И, вероятнее всего, это не последний малыш в семье наследника британской короны", – такой прогноз Dni.Ru дала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
"У будущего ребенка сложная судьба, но ничего шокирующе плохого я не вижу, – сказала она. – Его здоровье тоже можно назвать удовлетворительным, но, скорее всего, на детские годы выпадут разные болезни. Зато во взрослом возрасте человек практически не будет болеть".
Таролог отдельно отметила роль Принца Уильяма в воспитании и развитии их детей. "Он великолепный отец, буквально растворяется в них, с трудом возвращает себя в действительность, заставляя себя заниматься делами государственной важности", – сказала Абравитова.
По словам медиума, Уильям до сих пор глубоко переживает потерю матери, никак не может принять эту ситуацию, так как очень трепетно относиться к цепочке "мать, отец и дети". Именно поэтому он как фанатик окружает своих собственных детей заботой.
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