Борис Корчевников станет отцом двоих детей

Борис Корчевников – актер и телеведущий, который уже давно плотно зарекомендовал себя в СМИ. Молодой, талантливый, перспективный. Но в последнее время начали ходить слухи о том, что шоумен серьезно болен, возможно, даже неизлечимо, что его хворь прогрессирует и скоро мы не увидим его на телеэкранах.

Однако, слухами, как водится, земля всегда полнится, и о каждой яркой личности их куда больше отрицательных, нежели, напротив. "Чтобы удостоверится наверняка, я решила провести собственный прогноз по здоровью ведущего. Во– первых, налицо его творческий подъем, предложения карьерный рост, а, следовательно, рост популярности. Во-вторых, и в личной жизни актера я вижу заметные перемены, и эти перемены – к лучшему. И, наконец, в– третьих, я не увидела никаких смертельных заболеваний, рака, порчи и всего того, о чем сейчас пишут все СМИ. Да, есть нюансы, которые не отнять – усталость, перенапряжения, нервные всплески, но у кого же их в наше время нет", – сказала Dni.Ru потомственная ведьма Вера Шемонаева.

В астрологической карте Шемонаева увидела, что этот год очень удачный для Бориса, в том числе в любовной сфере.

"По судьбе телеведущего я вижу минимум двоих детей, есть шанс заиметь и больше, так что никаких препятствий не наблюдаю, все прочее – сплетни, которые пускают недоброжелатели телеведущего", – сказала она.