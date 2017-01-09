Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года

Первая рабочая неделя наступившего года делится на две половины. До 12-го числа Луна будет расти, а после – "стареть". И это значит, что в середине недели наступит полнолуние. В это время, согласно сказкам и легендам, люди сталкиваются со спящими в них пороками.

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков советует обратить внимание на свое эмоциональное состояние.

ОВЕН

В первые дни вас может захлестнуть волна звонков и сообщений – не все из них будут полезными, но пообщаться придется. В середине недели эта активность спадет – скорее всего, вас призовут домашние дела. Выходные дни пройдут замечательно – в субботу вы сможете повеселиться сами и порадовать близких.

ТЕЛЕЦ

Сложно представить, но уже в начале недели у вас появится шанс получить бонус за свои труды. Может быть, просто вернут старый долг, но в накладе вы точно не останетесь. В середине недели будет много поездок, а в субботу вы сможете отдохнуть дома. Воскресенье хорошо подойдет для праздничных мероприятий.

БЛИЗНЕЦЫ

Похоже, за прошедшие дни вы хорошо отдохнули – по крайней мере, в понедельник вы полны сил и готовы ринуться в бой. Начальство, конечно, это увидит и уже в середине недели отметит вас. Постарайтесь, чтобы от успехов не закружилась голова. Отдохнуть в спокойной обстановке вы сможете в конце недели.

РАК

С самого начала неделя вряд ли заладится – поберегите силы для будущих свершений. Только со среды все начнет складываться в вашу пользу, откроется второе дыхание, вы сможете справиться с любой проблемой. Неделя завершится благоприятно – вы будете окружены друзьями и родственниками.

ЛЕВ

Нельзя сказать, что наступившая неделя будет очень удачной. В ее начале вы сможете добиться определенных успехов, если заручитесь помощью друзей. Середина недели вряд ли будет благоприятной – лучше остаться в запасе и расходовать силы экономно. Только в пятницу вы ощутите себя в форме.

ДЕВА

Начало рабочей недели будет для представителей вашего знака хорошим, если вы нацелены на профессиональные успехи. В середине недели вы не сойдете с дистанции – в крайнем случае, товарищи помогут. В пятницу можете почувствовать легкое недомогание.

ВЕСЫ

Первая рабочая неделя этого года пройдет исключительно хорошо. В первые дни вы можете получить много нужной и полезной информации. Начиная со среды вас ждут успехи в профессиональных делах – не ленитесь и многое успеете. Начало выходных благоприятно для дружеских посиделок. Воскресенье – для полной релаксации.

СКОРПИОН

Скорпионов, конечно, нельзя обвинить в малодушии, однако в первые дни наступившей недели стоит соблюдать осторожность и не ввязываться в авантюры. Если вас тянет на подвиги, для этого подойдет середина недели. Ближе к выходным придут успехи в профессиональной деятельности.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов не зря называют самыми мудрыми, но в начале этой недели им стоит больше прислушиваться к чужому мнению, чем настаивать на своем. В среду и четверг надо соблюдать повышенную осторожность – есть опасность получить бытовую или производственную травму. Выходные хорошо посвятить повышению духовного уровня.

КОЗЕРОГ

Козерогам не привыкать трудиться, даже если это не приносит радость. Вот и сейчас работать придется много, что вряд ли доставит удовольствие. В середине недели лучше будет получаться коллективный труд. Если в выходные вам предложат какой-то экстрим, лучше откажитесь.

ВОДОЛЕЙ

Трудно представить, что после больших выходных можно идти на работу как на праздник, но у вас действительно есть такая возможность. У вас будет получаться все, за что вы ни возьметесь – это касается не только работы, но и отдыха. Зато в середине недели придется потрудиться без удовольствия. Выходные посвятите своей половине.

РЫБЫ

Представители знака Рыб могут понежиться в постели подольше – в понедельник вы вряд ли добьетесь успехов на производстве. Удача придет только в среду – до этого лучше заниматься домашними делами. Середина недели будет целиком за вами, чего не скажешь о ее окончании – запасайтесь лекарствами.