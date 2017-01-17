Астролог назвала опасные дни 2017 года

Несмотря на то, что в 2017-м все россияне могут рассчитывать на финансовый и социальный успех, в течение года их ждут "негативные дни". В какие периоды наступившего года лучше не летать на самолетах и избегать конфликтов, рассказала астролог Татьяна Кудрявцева.

Cимвол 2017 года, Огненный петух, будет способствовать успешной карьере жителей нашей страны. Однако, как пишет "Российская газета", легких заработков не предвидится – по мнению астролога, первый месяц года экономику будет лихорадить.

Первый "опасный", по мнению астролога, период с 9 по 12 января, уже позади. В эти дни людям угрожали самые разные неприятности: аварии, конфликты и колебания в состоянии здоровья. В текущем месяце нас ждут и другие не слишком удачные дни – 15, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31 января.

Звезды предупреждают: февраль 2017 года будет судьбоносным, но сложным. В последний месяц зимы с каждым могут произойти долгожданные события, как хорошие, так и плохие. В марте даже возможен дефолт, полагает астролог. В начале апреля, по ее мнению, россиянам придется отрабатывать старые долги и работать над ошибками. Между тем май будет вполне удачным – он принесет перспективные контакты, как любовные, так и деловые. В последний весенний месяц россиян ждут скачок в карьере и творческий взлет. Кроме того, возможно улучшение отношений с США благодаря усилиям президентов, полагает Кудрявцева.

В июне россиян ждут прибавки к зарплате, а в июле у них появится возможность уладить существующие конфликты. В августе возможен финансовый и политический кризис, предупреждает астролог.

В сентябре возникнет угроза природных и техногенных катастроф, а также усиление безработицы. Зато в октябре цена на нефть пойдет вверх. В ноябре страны Запада могут ослабить экономические санкции против России, считает Кудрявцева.